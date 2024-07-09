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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Trendyol, Türkiye alışveriş haritasını açıkladı - Teknoloji Haberleri

        Trendyol, Türkiye alışveriş haritasını açıkladı

        Trendyol, 2024 yılının ilk yarısına ilişkin alışveriş verilerini paylaştı. İlk 6 ayda en çok cilt bakım ve kadın giyim ürünlerinin satışı gerçekleşti. Yaklaşık 2 milyon Trendyol satıcısı, 335 milyon ürünü Türkiye'nin dört bir yanındaki müşterileriyle buluşturdu. En çok alışveriş yapan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.07.2024 - 13:02 Güncelleme: 09.07.2024 - 13:02
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        Türkiye alışveriş haritası açıklandı
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        e-Ticaret platformu Trendyol, 2024 yılının ilk 6 ayına ilişkin alışveriş verilerini açıkladı.

        Bu dönemde Türkiye’de en çok cilt bakım ürünleri satın alındı. Bu ürün grubunu kadın giyim, sofra ve mutfak, gıda ve içecek ürünleri takip etti. Akdeniz, Ege, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’da giyim ve ayakkabı, Marmara ve İç Anadolu bölgesinde kozmetik ve kişisel bakım ürünleri en çok satılanlar arasında yer aldı. En çok satış yapan illerde Kocaeli, Bursa ve Aydın dikkat çekti. Toplam yaklaşık 2 milyon Trendyol satıcısı, 335 milyon ürünü kullanıcılarla buluşturdu. En çok sipariş veren şehirler İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya.

        ALIŞVERİŞİN LİDERİ KADINLAR OLDU

        Trendyol ile en fazla alışverişi yüzde 67 oranla kadın kullanıcılar gerçekleştirdi. Tüm kullanıcılar içerisinde 25-35 yaş aralığı, en çok alışveriş yapan yaş grubu olarak ön plana çıktı.

        GURME VE ORGANİK ÜRÜNLERE İLGİ BÜYÜYOR

        Gurme ve organik ürünler, bitki çayları ve granül kahve ile birlikte, geçen sene aynı döneme göre en fazla büyüme trendi gösteren ürün grubu olarak dikkat çekti. Geçtiğimiz seneye kıyasla bu yıl satışları yükselen diğer ürün grupları oto aksesuar, takı, ev tekstil ve parfüm oldu. Yüksek hava sıcaklıklarının 2024’te erken başlaması klima ve mayo ürün gruplarında satışları hızlandırdı.

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