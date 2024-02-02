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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Trendyol Ukrayna pazarına giriyor - Teknoloji Haberleri

        Trendyol Ukrayna pazarına giriyor

        Türk ürün ve üreticilerini dünya pazarlarıyla buluşturan e-ticaret platformu Trendyol, Ukrayna pazarına girmeye hazırlandığını duyurdu. Firmanın hamlesi, yakın zaman önce Almanya, Azerbaycan, Körfez Ülkeleri, Orta ve Doğu Avrupa (CEE) pazarına gerçekleştirdiği açılımların ardından geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 10:45 Güncelleme: 02.02.2024 - 10:45
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        Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Türkiye’nin önde gelen teknoloji ve savunma sanayii şirketlerinden Baykar'ın CEO'su Haluk Bayraktar ile birlikte Kiev’de, Ukrayna Hükümeti’nin yüksek temsilcileriyle bir araya geldi. Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Svrydenko ve Ukrayna Stratejik Endüstriler Bakanı Alexander Kamyshin’in bulunduğu görüşmede Baykar ve Trendyol şirketlerinin uluslararası yatırım planlamaları ele alındı.

        "DAHA GÜÇLÜ EKONOMİK BAĞLAR KURMANIN YOLLARINI DEĞERLENDİRDİK"

        Trendyol Grubu Başkanı Çetin ve Baykar CEO'su Bayraktar ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Svrydenko şu ifadeleri kullandı: "Türk şirketlerinin savaşın bitmesini beklemeden Ukrayna'da yatırım yapmaya hazırlanmalarını önemli buluyorum. Bu ilgi, savaş zamanında hızla ilerleyen yüksek teknoloji sektörü ve savunma sanayiinin ötesine uzanıyor. Lojistik ve pazaryeri alanında da ihracat odaklı iş birliğine yoğun ilgi var. İş birliğimizi geliştirmenin ve daha güçlü ekonomik bağlar kurmanın yollarını değerlendirdik. Artan ticaretin ülkelerimizi birbirine daha da yakınlaştıracağına inanıyorum."

        Sunmuş olduğu yeni nesil e-ticaret deneyimi ile Türk üreticileri ve ürünlerini 100’ün üzerinde ülkeye ulaştıran Trendyol; Ukrayna’yı da yurt dışı açılım stratejisine dahil etti. Ukrayna’da hızla gelişen e-ticaret pazarını ve Ukraynalı tüketicilerin Türk ürünlerine olan ilgisini önemli bir potansiyel olarak gören Trendyol, dünya standartlarındaki dijital altyapısını ve büyüyen uluslararası operasyon alanını Ukrayna’da en etkili şekilde kullanmayı hedefliyor.

        3 MİLYONLUK STOK KAPASİTESİ

        Tüm yeni pazarlarda olduğu gibi Ukrayna’da da dijital ve lojistik altyapıya yatırımlar planlayan Trendyol’un, Polonya'da bulunan 3 milyonluk stok kapasitesine sahip deposu bölgedeki faaliyetlerinde önemli bir avantaj sağlayacak.

        Bu hafta İstanbul’da, Türkiye ve Ukrayna hükümetinden bakanlar, Türk inşaat firmalarının savaş sırasında zarar gören Ukrayna altyapısının yeniden inşasını amaçlayan “Türkiye-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Görev Gücü” belgesini imzalamıştı.

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