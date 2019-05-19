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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Apple CEO'sundan gençlere çağrı: Algortimalara karşı koyun!

Apple CEO'su Tim Cook insanların daha fazla birbirini dinlemesi gerektiğini vurgulayarak "Günümüzde belli algoritmalar sizi zaten inandığınız, bildiğiniz veya hoşlandığınız şeylere çekiyor. Buna karşı koyun. 2019 yılında gözleriniz açıp olaylara farklı açıdan bakmak devrimci bir davranıştır" açıklamasında bulundu. Cook, "Trollerin heykelini dikmiyoruz, bugünden sonra da dikmeyeceğiz" diyerek sosyal medya trollerinin ciddiye alınmaması tavsiyesinde bulundu.

Apple CEO'su Tim Cook

Apple CEO'su Tim Cook, Tulane Üniversitesi mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada gençlere tavsiyelerde bulundu. Günümüzde insanların takıntılı bir biçimde kendi hayatlarını kayıt altına almaya çalıştığına dikkat çeken Cook "Böyle bir dünyada çoğumuz birbirimize neler borçlu olduğumuza önem vermiyoruz. Medeniyet, insanların birlik olarak daha çok şey başaracağını anlamasıyla başlamıştır" ifadelerini kullandı. 

İnsanların birbirini dinlemesinin önemini vurgulayan Cook "Günümüzde belli algoritmalar sizi zaten inandığınız, bildiğiniz veya hoşlandığınız şeylere çekiyor. Buna karşı koyun. 2019 yılında gözleriniz açıp olaylara farklı açıdan bakmak devrimci bir davranıştır" diye konuştu. Tim Cook burada isim vermese de aslında açık bir biçimde Facebook başta olmak üzere tüm sosyal medya platformlarına eleştiride bulundu. 

'FİLTRE BALONUNA' HAPSEDİYORLAR 

Sosyal medyada beğenileriniz ve paylaşımlarınızı değerlendiren algoritmalar haber akışınızda size ilginizi çekebilecek içerikler gösteriyor. Bu algoritmaların ilk yazılma amacı kullanıcıların istediği içeriklere hızlıca ulaşmasını sağlamak olsa da bu kolaylık beraberinde bazı sorunlar da getirdi. Bu durum kullanıcıları 'filtre balonuna' itiyor. İlk olarak internet aktivisti Eli Pariser tarafından ortaya atılan bu tanım, insanların internette/sosyal medyada sadece kendi görüşlerini onaylayan ve doğrulayan bir balon içine hapsolmasını anlatıyor. Örneğin bir siyasi partiyi destekliyorsunuz ve algoritmalar yaptığınız paylaşımlardan ve beğenilerinizden siyasi görüşünüzün ne olduğunu anlıyor. Buradan sonra haber akışınızda ağırlıklı olarak sizin görüşlerinize uygun paylaşımlar yer almaya başlıyor. Böylece farklı düşüncelerden haberdar olmuyorsunuz. 

FARKLI GÖRÜŞLER STRESE YOL AÇIYOR

Uzmanlar sürekli bunun toplum ve demokrasi için zararlı olduğunu belirtiyor. Hayatlarımızın giderek artan bir kısmı sosyal medyada geçiyor. Dolayısıyla bu platformlarda farklı görüşlerden insanlarla muhatap olmamak gerçek hayattaki tartışma ortamına da zarar veriyor. Pew Research Center'ın geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği bir ankete göre ABD'lilerin yüzde 59'u karşı görüşten biriyle siyaset konuşmanın kendilerinde yoğun bir strese sebep olduğunu belirtti. Farklı görüşten insanlarla tartışmanın ilginç bir deneyim olduğunu söyleyenlerin oranı ise yüzde 35'te kaldı. Yani insanlar aslında Facebook'un farklı görüşleri 'filtreleyerek' kendilerine sağladığı rahatlıktan memnun durumda. 

EN FAZLA ZARARA UĞRAYANA BAKIN

Apple CEO'su Cook'un konuşmasında değindiği bir başka sorun ise iklim değişimi oldu. İklim değişimiyle mücadelede yetersiz kalındığını söyleyen Cook "Bir sorunu çözerken, sorunun çözülmesi nedeniyle en fazla zarara uğrayacak kişilere bakın. Bunu yapmak tartışmanın siyasi kısmının ölmesine yol açacaktır" dedi. Bu vesileyle sosyal medyada her konuya siyaset katan 'trollere' de değinen Cook "Sonuç olarak trollerin heykelini dikmiyoruz bugünden sonra da dikmeyeceğiz" diyerek söz konusu trollerin ciddiye alınmaması tavsiyesinde bulundu. Tim Cook daha önce de iklim değişimiyle mücadelenin bir ölüm kalım meselesi olduğunu ve siyasileştirilmesinin yanlış olduğunu beyan etmişti. 

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