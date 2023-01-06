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TRT e-Bandrol uygulamasının kapsamı genişletildi

Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliğinin 6'ncı maddesi değiştirildi. Ticari maksatla ithal edilen ve yurt içinde imal edilen cep telefonları, taşıtlar ve televizyonlara ek olarak bilgisayar, tablet ve akıllı kol saatleri de eklendi.

TRT e-Bandrol kapsamı değişti
HABERTURK.COM

2018 yılında Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu (TRT) Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliği, 6 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete'de güncellendi.

Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Elektronik Bandrol Uygulaması Yönetmeliğinin 6 ncı maddesi değiştirilerek kapsamı genişletildi. Resmi Gazete'de yayımlanan bildiride, "e-Bandrol uygulamasına; ticari maksatla ithal edilen ve yurt içinde imal edilen cep telefonları, taşıtlar, televizyonlar, bilgisayarlar, tablet bilgisayarlar ve akıllı kol saatleri tabidir" denildi.

Seri numarası, IMEI numarası ve şasi numarası bulunmayan ürünler ise e-Bandrol uygulamasından yararlanamayacak.

ÜRETİCİ İÇİN KAPASİTE RAKAMI DEĞİŞTİ

Yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre, yurt içinde üretim yapan mükelleflerin e-Bandrol uygulamasından yararlanabilmeleri için ibraz edecekleri kapasite raporuna esas alınarak televizyon için yıllık 500 bin adet, bilgisayar, tablet ve akıllı kol saati cihazlarının her biri için yıllık 100 bin adet üretim kapasitesine sahip olma şartı aranacak.

Önceki uygulamada, bu rakamlar faaliyeti devam eden mükelleflerin bir önceki yıl 20 bin adet televizyon bandrolü almış olması, ilk defa faaliyete başlayan mükelleflerin ise ibraz edecekleri kapasite raporuna göre yıllık 20 bin adet televizyon üretim kapasitesine sahip olması şartlarıyla sınırlanmıştı.

TRT, ARTIRMA VE İNDİRMEYE YETKİLİ

Yapılan değişiklik ile birlikte Resmi Gazete'de, "Kurum bu maddede yer alan üretim kapasitesi rakamlarını her bir cihaz türü için ayrı ayrı dört katına kadar artırmaya veya sıfıra kadar indirmeye yetkilidir. Yapılacak değişiklikler kurum internet sitesinden duyurulur” şeklinde bir madde de yer aldı.

Yapılan denetimlerde bandrole tabi cihazların IMEI numarası, şasi numarası veya seri numarasına ilişkin usulsüzlük tespit edilmesi halinde, hakkında tespit yapılan mükellef tespit tarihinden itibaren e-Bandrol uygulamasından yararlanamayacak. Bu durumda mükellefe fiziki bandrol verilecek.

Bir yıl içinde 3 defa bandrolsüz cihaz satışının tespiti halinde, mükellefin e-Bandrol uygulamasına son verilecek ve mükellefe fiziki bandrol verilecek.

Mükellef hakkında yapılan son tespit tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde bandrole ilişkin herhangi bir olumsuz tespit olmaması halinde e-Bandrol uygulamasından tekrar yararlandırılabilecek.

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