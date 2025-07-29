Trump yönetiminin izniyle Nvidia, Çin pazarı için üretimi hızlandırıyor

ABD merkezli teknoloji devi Nvidia, Çin pazarından gelen güçlü talep üzerine geçen hafta Tayvanlı çip üreticisi TSMC’ye 300 bin H20 çip seti siparişi verdi. Reuters’in iki farklı kaynağa dayandırdığı bilgiye göre, bu sipariş, Nvidia’nın mevcut stoklarına güvenme planını değiştirmesine yol açtı. Trump yönetimi, nisan ayında ulusal güvenlik gerekçesiyle getirilen ve gelişmiş yapay zeka çiplerinin Çin’e satışını engelleyen yasağı bu ay kaldırarak H20 satışlarına izin verdi. Ancak, ihracat lisanslarının onay süreci hâlâ devam ediyor.

ÇİN’DEN YOĞUN TALEP NVİDIA’YI HAREKETE GEÇİRDİ

Nvidia, 2023 sonunda ABD’nin ihracat kısıtlamaları nedeniyle Çin pazarı için özel olarak H20 çipini tasarladı. H20, Nvidia’nın H100 veya yeni Blackwell serisi çiplerine kıyasla daha düşük bilgi işlem gücüne sahip olsa da, Çin’deki teknoloji devleri tarafından büyük ilgi görüyor. Kaynaklara göre, yeni siparişler Nvidia’nın mevcut 600 bin ila 700 bin H20 çip stoğuna eklenecek. ABD merkezli araştırma şirketi SemiAnalysis, Nvidia’nın 2024’te yaklaşık 1 milyon H20 çipi sattığını belirtiyor.

LİSANS BELİRSİZLİĞİ

Nvidia CEO’su Jensen Huang, bu ay Pekin’e gerçekleştirdiği ziyarette, H20 siparişlerinin üretim kararını belirleyeceğini ifade etmişti. Huang, tedarik zincirinin yeniden başlatılmasının dokuz ay sürebileceğini belirtmişti. Ancak, The Information’ın haberine göre, Huang’ın ziyareti sonrası Nvidia, müşterilerine sınırlı H20 stoğu olduğunu ve wafer üretimini hemen başlatma planı bulunmadığını bildirmişti. Nvidia, H20 çiplerini Çin’e gönderebilmek için ABD hükümetinden ihracat lisansları almak zorunda. Şirket, Temmuz ortasında lisansların yakında alınacağına dair güvence aldığını açıklasa da, ABD Ticaret Bakanlığı henüz bu lisansları onaylamadı.

Trump teknoloji ihracat kısıtlamalarını askıya aldı ABD-ÇİN TİCARET SAVAŞINDA STRATEJİK ÜRÜN Trump yönetimi, H20 satışlarının yeniden başlamasını, Çin ile nadir toprak mıknatısları üzerine yürütülen müzakerelerin bir parçası olarak değerlendirdi. Nadir toprak elementleri, birçok endüstride kritik önem taşıyor ve Pekin, ticaret savaşı gerilimlerinin tırmanmasıyla bu ürünlerin ihracatını kısıtlamıştı. Ancak, H20 satışlarına izin verilmesi, ABD’li milletvekilleri arasında her iki partiden de tepki topladı. Vekiller, bu kararın ABD’nin yapay zeka teknolojisindeki liderliğini riske atabileceğini savunuyor. Buna karşın, Nvidia ve diğerleri, Çinli geliştiricilerin Huawei gibi rakiplerin ürünlerine yönelmemesi için Çin pazarında kalmalarının kritik olduğunu vurguluyor. ÇİN’DE NVIDIA’YA İLGİ SÜRÜYOR Nisan ayındaki yasak öncesinde Tencent, ByteDance ve Alibaba gibi Çinli teknoloji devleri, DeepSeek’in uygun maliyetli yapay zeka modellerini ve kendi modellerini desteklemek için H20 siparişlerini artırmıştı. Huawei’nin daha az güçlü alternatif çiplerine rağmen, Nvidia ürünlerinin Çin’deki popülaritesi devam ediyor. Yasaklanan diğer Nvidia GPU’larının ülkeye kaçak yollarla girmesi ve bu ürünlere yönelik onarım taleplerinin artması, Nvidia’nın Çin’deki talebin gücünü ortaya koyuyor. Nisan yasağı sonrası Nvidia, 5,5 milyar dolarlık envanter kaybı yazarken, CEO Huang, Stratechery podcast’inde 15 milyar dolarlık potansiyel satış kaybı yaşadıklarını ifade etmişti.