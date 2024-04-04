Trump’ın "sus payı" davasına ilişkin dokunulmazlıkla ilgili erteleme talebi reddedildi

Trump’ın New York’ta görülen davasına bakan Yargıç Juan M. Merchan, eski Başkan'ın cezai kovuşturmaya karşı dokunulmaz olduğu yönündeki erteleme talebini reddederek, 15 Nisan'da Manhattan’da başlaması planlanan duruşmaların ertelenmeyeceğini belirtti.

Trump’ın erteleme için son çare gördüğü teklifini "zamansız" bularak kabul etmeyen Merchan, eski Amerikan Başkanı'nın ilk kez yargılanmasının önündeki son engellerden birini ortadan kaldırmış oldu.

Merchan’ın bu kararı, ABD Yüksek Mahkemesinin Washington'da seçime müdahale nedeniyle dokunulmazlık talebi hakkında henüz karar vermemiş olmasına rağmen Trump’ın söz konusu davada jüri huzuruna çıkmasının önünü açtı. REKLAM Trump, hakkındaki başka bir ceza davası kapsamında başkanlık dönemindeki resmi eylemleriyle ilgili suçlamalardan dolayı kovuşturmaya karşı dokunulmazlığının bulunup bulunmadığına dair Yüksek Mahkemenin vereceği karara kadar yargıçtan duruşmayı ertelemesini istemişti.