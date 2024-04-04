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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Mersin Tarsus'ta korkunç cinayet! Annesini hastanede öldürdü!

        Mersin'de korkunç cinayet! Annesini hastanede vahşice öldürdü

        Mersin'de duyanların kanını donduran bir cinayet işlendi. Tarsus Devlet Hastanesi'nde meydana gelen olayda tedavi için hastanede yatan 61 yaşındaki bir kadın, refakatçisi olan oğlu tarafından sabaha karşı bıçakla boğazı kesilip ardından da silahla vurularak öldürüldü. Katil zanlısının yakalandığı öğrenildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 09:37 Güncelleme: 04.04.2024 - 09:49
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        Annesini hastanede vahşice öldürdü!
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        Mersin'de Tarsus Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 61 yaşındaki kadın, oğlu tarafından bıçakla boğaz ve ayakları kesilip silahla vurularak vahşice öldürüldü.

        KORKUNÇ MANZARA İLE KARŞILARŞTILAR

        İHA'nın haberine göre olay, sabaha karşı 04.00 sıralarında Tarsus Devlet Hastanesi'nin 8. katında bulunan beyin cerrahi bölümünde meydana geldi.

        Alınan bilgiye göre, hastanede tedavi gören 61 yaşındaki Selma Çiftçi, refakatçi olarak yanında kalan oğlu M.Ç. (32) tarafından bıçakla boğazı ve ayakları kesilip tabanca ile tek kurşunla öldürüldü. Sesi duyup odaya gelen güvenlik görevlileri korkunç manzara ile karşılaştı.

        GÜVENLİK GÖREVLİLERİ KATİLİ YAKALADI

        Şüpheli, güvenlikçiler tarafından yakalanarak polise teslim edildi.

        Cinayet mahalline sevk edilen olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısı inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından vahşice öldürülen kadının cenazesi hastane morguna alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken şüpheli M.Y.'nin uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürüldü.

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