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Tuğba Altıntop: Rafet'in kız arkadaşını kıskanmıyorum

Tuğba Altıntop ile eski eşi Rafet El Roman, bir ödül töreninde karşılaştı. Altıntop, eski eşi hakkında, "Sanıyorum kız arkadaşıyla gelmiş. Kıskanmıyorum bu durumu, o mutlu olsun istiyorum. Tanımıyorum gerçi, sadece adını biliyorum. Bilemiyorum ne olacak belki de evlenirler" dedi

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  • Tuğba Altıntop: Rafet'in (El Roman) kız arkadaşını kıskanmıyorum - Magazin haberleri

    1996'da Miss Turkey güzeli seçilen Tuğba Altıntop, aynı yıl Rafet El Roman ile evlenmişti. Su Elnur (23) ve Şevval Su (20) isminde iki kız çocuğu olan çift, 2003'te boşanmıştı. Eski eşinin sahne aldığı ödül törenine katılan Altıntop, şarkıcının yeni ilişkisi hakkında açıklamalarda bulundu.
  • Tuğba Altıntop: Rafet'in (El Roman) kız arkadaşını kıskanmıyorum - Magazin haberleri

    "ÇOCUKLARI OLAN EBEVEYLER İYİ GEÇİNMEK ZORUNDA"

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Tuğba Altıntop'un "Rafet Bey ile beraber vakit geçiriyoruz. Beni hiç yalnız bırakmıyor" açıklaması hakkında konuşan şarkıcı, "Öyle olmalı zaten. Bence çocukları olan bütün ebeveynler iyi geçinmek zorunda. Eğer annelerine ve babalarına ters davranırsanız çocuklarınızı üzersiniz. Eğer çocukları mutlu etmek istiyorsanız saygı dolu olmanız gerekir" dedi.
  • Tuğba Altıntop: Rafet'in (El Roman) kız arkadaşını kıskanmıyorum - Magazin haberleri

    "KIZ ARKADAŞIM YOK"

    Geceye sevgilisiyle katıldığına dair iddialar hakkında Rafet El Roman, "Hayır, ben tek başıma geldim. Kız arkadaşım yok" ifadelerini kullandı.
  • Tuğba Altıntop: Rafet'in (El Roman) kız arkadaşını kıskanmıyorum - Magazin haberleri

    Rafet El Roman'ın törende olması hakkında ise Tuğba Altıntop, "Biz geçenlerde bir ay boyunca Almanya'da beraberdik ama uzun zamandan beri konserini izlememiştim. Tekrardan izlemek iyi olacak. Sanıyorum kız arkadaşıyla gelmiş. Kıskanmıyorum bu durumu, o mutlu olsun istiyorum. Tanımıyorum gerçi, sadece adını biliyorum. Bilemiyorum ne olacak belki de evlenirler Önemli olan onun mutluluğu bence" açıklamasını yaptı.

    "ŞU AN YALNIZIM"

    Basın mensuplarının "Sizin aşk hayatınız nasıl?" sorusunu yönelttiği Altıntop, "Ben şu an yalnızım. Böyle güzel şimdilik. Allah büyüktür" yanıtını verdi. 

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