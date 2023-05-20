Tuğba Altıntop: Rafet'in kız arkadaşını kıskanmıyorum

Rafet El Roman'ın törende olması hakkında ise Tuğba Altıntop, "Biz geçenlerde bir ay boyunca Almanya'da beraberdik ama uzun zamandan beri konserini izlememiştim. Tekrardan izlemek iyi olacak. Sanıyorum kız arkadaşıyla gelmiş. Kıskanmıyorum bu durumu, o mutlu olsun istiyorum. Tanımıyorum gerçi, sadece adını biliyorum. Bilemiyorum ne olacak belki de evlenirler Önemli olan onun mutluluğu bence" açıklamasını yaptı.

"ŞU AN YALNIZIM"



Basın mensuplarının "Sizin aşk hayatınız nasıl?" sorusunu yönelttiği Altıntop, "Ben şu an yalnızım. Böyle güzel şimdilik. Allah büyüktür" yanıtını verdi.