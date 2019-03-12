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RAKİPLERİNE TAŞ ATTI



Sözü ve müziği kendisine ait olan bir parça yazdığını söyleyen Özay, "İyi ki Geldin" adlı bir şarkı ile sevenlerimin karşısındayım. Aşkın, sevginin ve umudun geçtiği bir parça oldu. Atarlı, giderli şarkıları başkaları yazsın. Ben her zaman aşk dolu şarkılar yazacağım" diyerek yeni tartışmanın fitilini ateşledi.