Tuğba Özay'ın saçlarına ne oldu?

Giriş: 04.02.2019 - 08:47 | Güncelleme:  

İddialı paylaşımlarıyla gündemden düşmek bilmeyen Tuğba Özay, bu kez takipçilerini korkuttu. Bir sağlık merkezinde çekilen fotoğraflarını paylaşan Özay, yeni klip çekiminde olduğunu duyurdu

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    Manken Tuğba Özay, sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. İddialı paylaşımlarıyla gündemden düşmek bilmeyen Tuğba Özay, bu kez takipçilerini korkuttu. 

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    Bir sağlık merkezinde çekilen fotoğraflarını paylaşan Özay, paylaşımına "Hayat sana noktayı koyana dek sen hayata hep üç noktalar koy" notunu düştü. 

  • 3Tuğba Özay'ın saçlarına ne oldu? - Magazin haberleri
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    Takipçilerinin telaşlanması üzerine Özay, "Tuğba Özay'ı ilk kez böyle göreceksiniz. Klip çekimindeyiz ve şu anda plastik makyaj yapılıyor" açıklamasını yaptı.

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