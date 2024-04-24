Tuğba Özerk, evliliğe küs değilim
Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, sahne programı sırasında evlilik yıl dönümünü kutlayan bir çifti görünce; "3 kez boşandım ama evliliğe küs değilim" diyerek yeniden evlenmek istediğini dile getirdi
43 yaşındaki ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, Büyük Kulüp'teki verdiği konserinde 45'inci evlilik yıldönümünü kutlayan çifti tebrik etti.
"EVLİLİĞE KÜS DEĞİLİM"
Tuğba Özerk; "Gerçekten yürekten kutlarım sizleri, böyle büyük aşklar, aşklar ve evlilikler de var. Ne mutlu size, benim de üç evliliğim oldu ve bitti ancak evliliğe küs değilim ama nasipten ötesi de yok diyelim" şeklinde konuştu.
Tuğba Özerk'in evlilikleri şöyle;
Erhan Kanioğlu... 2006 - 2008
Altan Nuh... 2016 - 2017
Gökmen Tanaçar... 2021 - 2022