Tuğba Özerk. Patron biziz

Tuğba Özerk, Ezine Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Dedeoğlu Spor Salonu'nda konser verdi.

Tuğba Özerk, 'Patron' şarkısını seslendirirken kadınlara; "Şiddetin önüne geçilebilecek, kadın cinayetlerinin son bulduğu ve hanımefendilerin değerinin daha da anlaşılacağı günlerimiz olmasını diliyorum. Dünyayı kadın güzelleştiriyor. Gerçek patron her zaman bizleriz" diye seslendi.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve belediye meclis üyeleri, Tuğba Özerk'e çiçek ve peynir sepeti vererek güne kattığı değer için sanatçıya teşekkür ettiler.