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        Haberler Müzik Tuğba Özerk. Patron biziz

        Tuğba Özerk. Patron biziz

        Ezine Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Dedeoğlu Spor Salonu'nda konser veren Tuğba Özerk, şarkılarını kadınlar için söyledi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.03.2024 - 23:14 Güncelleme: 09.03.2024 - 23:14
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        Tuğba Özerk, Ezine Belediyesi'nin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Dedeoğlu Spor Salonu'nda konser verdi.

        Tuğba Özerk, 'Patron' şarkısını seslendirirken kadınlara; "Şiddetin önüne geçilebilecek, kadın cinayetlerinin son bulduğu ve hanımefendilerin değerinin daha da anlaşılacağı günlerimiz olmasını diliyorum. Dünyayı kadın güzelleştiriyor. Gerçek patron her zaman bizleriz" diye seslendi.

        Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel ve belediye meclis üyeleri, Tuğba Özerk'e çiçek ve peynir sepeti vererek güne kattığı değer için sanatçıya teşekkür ettiler.

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