Tülin Şahin: Dünya Fenerbahçeliler Günümüz kutlu olsun
Fanatik Fenerbahçeli Tülin Şahin, sosyal medya hesabından 'Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı
Tülin Şahin, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü kutladı.
Dün kızıyla birlikte Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda olan Şahin, kızı Siena, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, José Mourinho ve İrfancan Kahveci ile birlikte oldukları fotoğrafları sosyal medya hesabından yayımladı.
Tülin Şahin, takipçileriyle yaptığı o paylaşımlara şu notu düştü; "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günümüz kutlu olsun. Dün tüm günümüz neredeyse statta geçti. İlk önce FB TV'de çekimlerim vardı. Fenerbahçemizin çok tatlı köpeği Lady'yi hepimiz çok seviyoruz. Siena, onu 2 yaşından itibaren tanıyor ve her gittiğinde onunla hep vakit geçiriyor.
Çekimlerden çıkıp Ulus'a toplantıya gittim, ardından tekrar Kadıköy'e gelip statta maça gittik. Siena, köprüyü 4 kere geçmeyi pek eğlenceli buldu. Her zaman her yerde olduğu gibi bizi dün akşam maçta yine çok güzel ağırlayan başkanımız Ali Koç'a teşekkürler. İlk fotoğrafı kızım Siena çekti, o yüzden flu."
Fotoğraflar: Instagram