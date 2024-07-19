Tülin Şahin: Dünya Fenerbahçeliler Günümüz kutlu olsun

Tülin Şahin, takipçileriyle yaptığı o paylaşımlara şu notu düştü; "19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günümüz kutlu olsun. Dün tüm günümüz neredeyse statta geçti. İlk önce FB TV'de çekimlerim vardı. Fenerbahçemizin çok tatlı köpeği Lady'yi hepimiz çok seviyoruz. Siena, onu 2 yaşından itibaren tanıyor ve her gittiğinde onunla hep vakit geçiriyor.