Tülin Şahin: Farkındalık için yaptım Geçtiğimiz günlerde uzun süredir diyalize giren annesi böbrek nakil ameliyatı olan Tülin Şahin, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak böbrek nakil ameliyatının hayat kurtardığına dikkat çekmişti. Şahin, konuyla ilgili yeni açıklamalarda bulundu; "Farkındalık için yaptım"

Habertürk Giriş: 19.06.2025 - 14:50 Güncelleme: 19.06.2025 - 14:50 facebook

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