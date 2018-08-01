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Türkiye’nin roaming gelirleri 1 milyar dolara dayandı

Türkiye son 6.5 yılda ‘roaming’te 222 milyon dolar fazla verdi. 2012 - 2018 arasında Türkiye’ye gelen turistlerin ödediği roaming ücretleri 677 milyon dolar, Türk vatandaşlarının yurtdışında ödediği roaming ücretlerinin toplamı ise 899 milyon doları buldu. Habertürk'ten Necdet Çalışkan'ın haberi...

01.08.2018 - 15:47 | Güncelleme:

Türkiye’ye gelen turist sayısındaki artış, “roaming” gelirlerine de yansıdı. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Turizm İstatistikleri 2018 yılı 2. çeyrek verilerine göre bu yılın ilk altı ayı sonunda cep telefonu dolaşım (roaming) gelirleri, 40 milyon doları olurken, aynı dönemde yurtdışına çıkan Türk vatandaşlarının roaming giderleri ise 44 milyon doları buldu. Yılın ilk yarısında roaming harcamalarında açık veren Türkiye, son 6.5 yıllık dönemde ise bu kalemden 222 milyon dolarlık fazla verdi.

GELEN 899 MİLYON $, GİDEN 677 MİLYON $

TÜİK’in Turizm İstatistiklerinde yer alan “Cep Telefonu Dolaşım Harcamaları”na 2012-2018 yılları arasındaki dönem itibariyle bakıldığında ise şu tablo ile karşılaşıldı:

2012 yılının başından 2018 yılının haziran ayı sonuna kadar geçen sürede Türkiye’nin cep telefonu dolaşım gideri 677 milyon doları buldu. 6.5 yılı kapsayan aynı dönemde Türkiye’deki mobil operatörlerin yurtiçine giriş yapan yabancı ziyaretçilerden elde ettiği roaming geliri ise 899 milyon dolara ulaştı.

 

ASIL FARK ‘DATA’DA

Bir ülkeye ait cep telefonu hattı ile başka bir ülkeden hizmet alındığında ‘roaming’ adı verilen ücret ödeniyor. Cep telefonu abonelerinin başka bir ülkeyi ziyaret ettiklerinde aldıkları hizmet için kesilen bu roaming ücreti de GSM operatörlerinin yaptığı ikili anlaşmalarla belirleniyor.

Genelde yüksek olan roaming ücretlerinden dolayı Türkiye’deki mobil operatörler de abonelerine yurtdışında kullanılmak üzere konuşma, veri kullanımı ve SMS’ten oluşan paketler satıyor. Ancak yurtdışında internet kullanımı için sunulan veri/data paketlerinin ücretlendirilmesi, konuşma paketlerine göre daha yüksek faturaların çıkmasına neden olabildiği için çoğu kullanıcı yurtdışında akıllı telefonunun data kullanımını kapatıyor.

 

AB’DE TARİH OLDU

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında ise sistem bir yıl önce değiştirildi. AB ülkelerinde cep telefonu operatörlerinin abonelere uyguladığı roaming ücretlerine, 15 Haziran 2017 tarihinde son verildi.

Avrupa Parlamentosu’nun onaylamasının ardından geçen yaz başı yürürlüğe giren “Evde gibi dolaşım” adlı roaming düzenlemesine göre AB içerisinde herhangi bir ülkenin cep telefonu operatör abonesi olan kullanıcı, başka AB ülkesine gerçekleştireceği seyahatlerinde kendi operatör tarifesi ve sözleşmesi üzerinden konuşma, mesajlaşma ve veri paketlerini ilave roaming ücreti ödemeden kullanabiliyor.

 

 

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