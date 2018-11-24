BDDK'nin, yurt içinde hava yolları, seyahat ve konaklama harcamalarında taksit sınırını 6'dan 9 aya çıkarmayı planlaması turizm sektöründe olumlu karşılandı.

Konuya ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, sektörün talebi doğrultusunda BDDK'nin çalışmasının olduğunu belirterek, tatilin bir ihtiyaç olduğunu, özellikle erken rezervasyon döneminde 6 aylık taksit süresinin çok kısa olduğunu söyledi.

Erken rezervasyonun kasım ayında başladığını, ödemeler 6 taksit olduğunda vatandaşların tatili peşin ödemiş gibi olduğunu ve böylelikle erken rezervasyonun anlamını yitirdiğini ifade eden Bağlıkaya, "Seyahat ve konaklama harcamalarında taksit miktarının artırılması gerekiyordu. 9 taksit sektörümüz açısından çok makul. Sektör olarak desteklediğimiz bir karar. İnşallah bu şekilde çıkar." diye konuştu.

Bağlıkaya, 2019 sezonunda yerli piyasada fiyat artışlarının beklendiğini aktararak, "Bunun karşılanabilmesi için de taksit sayısının artırılmasında fayda var. İnsanların bütçesi için de olumlu bir karar. Vatandaşın yararına olmasını beklediğimiz bu düzenleme sektör için de iyi olacak. Bu düzenlemenin hayata geçmesi erken rezervasyonu da hareketlendirecektir." dedi.

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