Türk e-ticaret firmasından Şanzelize'de özel etkinlik

Uluslararası Olimpiyat Komitesi’nin tek Türk partneri Trendyol, Paris 2024 kapsamında modanın kalbi Şanzelize Caddesi’nde özel bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte sahne alan performans sanatçısı Ekin Bernay’ın, Trendyol’un 14 yıllık hikayesi ve Olimpiyatlardan ilham alınarak hazırlanan gösterisi izleyicilerden büyük beğeni topladı. Etkinliğe Leonie Hanne, Buse Terim, Burcu Esmersoy, Cemal Can Canseven’in de aralarında bulunduğu birçok ünlü isim katıldı.

OLİMPİYAT RUHUNDAN İLHAM

Trendyol’un gerçekleştirdiği etkinlikte sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Ekin Bernay, gösteri hakkında şunları söyledi: “Gösterimizin hikayesi, Olimpiyatın çeşitliliği temsil eden halkalarından ilham alıyor. Halkaların birbirine eklenerek büyümesi, Trendyol’un ve dansçıların ekip ruhuyla büyümesini anlatıyor. Birlikte olmanın gücünü temsil eden bu gösteriyi Paris’te gerçekleştirmek çok önemliydi. İlk kez bir Türk markası Olimpiyatlarda ülkemizi temsil ederek büyük bir başarıya imza atıyor. Bir Türk sanatçısı olarak ben de burada yer almaktan büyük mutluluk duyuyorum.”

REKLAM PARİS 2024 RESMİ OLİMPİYAT MAĞAZASINDAKİ TEK TÜRK MARKASI Trendyol, 130 yıllık Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) tarihinde bir ilke imza atarak IOC’nin resmi “E-Ticaret Hizmetleri Partneri” oldu. Olimpiyat Oyunları’nın tek Türk partneri olarak Türkiye’yi Paris 2024’te temsil eden Trendyol, IOC ile ayrıca olimpiyata özel bir koleksiyon için de anlaşma gerçekleştirdi. Olimpik halkaları ve olimpiyatların ruhuna sahip mesajları üzerinde taşıyan Olimpiyat Koleksiyonu IOC ile anlaşması kapsamında dünyanın dört bir yanında satışa çıkarıldı. Şanzelize ile Concorde Meydanı arasında açılan ve Paris 2024’e dair tüm ürünlerin satıldığı Resmi Olimpiyat Mağazası’nda tek Türk markası Trendyol oldu.

Denizli başta olmak üzere Anadolu’nun dört bir yanında yerli üreticilerin ürettikleri ‘Made in Türkiye’ etiketli olimpiyat koleksiyonu içerisinde t-shirt, polo yaka t-shirt, şort, elbise, sweatshirt, beyzbol şapkası, balıkçı şapkası, plaj havlusu ve bez çanta gibi 19 farklı parça bulunuyor. Toplam 60 bin adetlik koleksiyon Türkiye’de Trendyolmilla uygulaması üzerinden; Azerbaycan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Bahreyn, Umman, Çekya, Romanya, Hollanda ve Almanya’da ise Trendyol uygulaması üzerinden uluslararası satışa sunuluyor. Sporseverler ayrıca Lozan’da bulunan Olimpiyat Müzesi’nden (The Olympic Museum), IOC’nin resmi global satış platformu olan shop.olympics.com’dan, Olimpiyat Oyunları’nın şehri Paris’te bulunan uluslararası olimpik megastoredan da koleksiyon ürünlerine erişebiliyor.