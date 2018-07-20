Türk girişimcilerin 3 boyutlu yazıcılar için geliştirdiği Sterilize Edilebilir MG0 (SM77) malzemesi, kırık-çıkık gibi ortopedik vakaların tedavisine inovasyon getirmeye hazırlanıyor. Daha önce hastanelerde bu tür vakalar için alçı ve sargı kullanılırken, geliştirilen malzeme ile 3D yazıcılar yardımıyla dakikalar içinde hastanın ölçüleri alınıp, söz konusu özel maddeden "kişiye özel alçı" uygulanabilecek.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ARI Teknokent'teki merkez ofisinde AA muhabirinin konuyla ilgili sorularını cevaplayan Oo-kuma Kurucu Ortağı Arda Kocaman, 3D yazıcı ve bu yazıcıların sarf maddelerini yerli imkanlarla üretmeyi başardıklarını söyledi.

3 boyutlu yazıcıların neredeyse bütün endüstrilerde kullanıldığına dikkati çeken Kocaman, "Yazıcı deyip geçmeyelim. Mekanik, elektronik ve yazılımın tamamı elimizden çıkıyor, bünyemizde geliştiriyoruz. İlgili konularda uluslararası patentler ile korumamız mevcut ve bunu kullanıyoruz. Ve her şeyi anahtar teslim, tek yerden teslim ediyoruz. Bu seviyede, bu teknolojide yurt dışında birkaç firma var onlardan biri de biz olduk." bilgilerini verdi.

Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ürettikleri Sterilize Edilebilir MG0 (SM77) maddesinin medikal alanda oldukça fazla kullanım olanağı bulduğunu anlatan Kocaman şunları kaydetti: "Malzemeyi yaparken öngörmemiştik, ayakkabı tabanı yapan doktorlar, bir anda bir kitle haline gelip bizden bunu almaya başladılar. Kişiye özel ayakkabı tabanını, hasta tedavisinde kullanmaya başladılar. Bu malzemeyi yaparken, biz bunu öngörmemiştik. Biz bunu, esneklik gerektirdiği için mühendislik polimeri darbe uygulamaları için yapmıştık. Hiç beklemediğimiz medikal bir kapı bize açıldı. Kendileri uygulamaya başladılar. Medikal demişken diğer bir malzememiz ile de medikal sektöre hitap edebiliyoruz.

Medikal malzemeyi yaptığımızda protez uygulamalarında kullanılacağını öngörüyorduk ve hatta laboratuvar alanları ekipmanları medikal cihazlara yöneleceğini öngörüyorduk. O tarafa da gitti ama o kadar aldı başını gitti ki, sadece bu işi yapan bu işte uzmanlaşmış ve hastalara doğru hizmet veren partner firmalarımız oluştu. Onların uygulamaları da, o kadar iyi çıktılar veriyor ki, alçının yerine geçmeye başladı. Uygulamaları kişiye özel alçı, sterilize edilebilir bir malzemedir. Bu malzeme dünyada yapan iki firmadan biriyiz şu anda. Bu malzeme sayesinde, alçı dahil, korse dahil, protez ve tüm medikal cihazların uygulamalarına hitap etmeye başladık. Geçtiğimiz malzeme, son kullanıcı tarafında özellikle o alana açılmak için bizi şaşırtan bir şekilde, beklediğimizin çok ötesinde yol alıp güzel bir hikaye oluşturdu."

"ÖLÇÜLERİ HEMEN YERİNDE ALIP ÜRETELİM VE HASTAYA UYGULAYALIM"

Hastanelerin personel azlığı ve zaman yetersizliği gibi nedenlerle bu alandaki gerekliliği gördüğünü ifade eden Kocaman, hastane yönetimlerinin doğru paydaş arayışına girdiğini kaydetti.

Kocaman şunları söyledi: "Partner firmalarımıza ekipman ve malzeme portföyü sunuyoruz. Onlar şu an şunu düşünüyor, 'Biz bunu tamamen anahtar teslim olarak elimize alalım. Bünyemizde hastaya doğrudan, hastane içerisinde, anında, en kısa sürede uygulayalım. Ölçüleri hemen yerinde alıp, yanında üretelim ve hastaya uygulayalım, hastayı taburcu edelim.' Bu yönde bir kurulumu yapmak için harekete geçiyorlar.Tabi regülasyonların bu devrimsel hizmete uyumu şu anda eş zamanlı olarak sürmekte ve gerekli medikal sertifikasyonlar başarı ile sağlanmakta. Hastane yönetimleri bunlarla uğraşıyorlar, nasıl ölçeklendirebilir, ne yaparız diye... Teknoloji ve malzemeyi tek yerden verdiğimiz için, bu tip soruların hepsine cevap verebiliyoruz. Tek hastane içerisinde kolaylıkla ölçeklendirebiliyor, binlerce hastaya kadar çıkabiliyorlar."

"REKABET AVANTAJI VE ESNEKLİK SUNMAKTAYIZ"

Oo-kuma kurucu Ortağı Gökhan Gönültaş ise 3D yazıcı endüstrisinde makine, yazılım ve malzeme geliştiricisi olarak yüksek katma değerli ürün geliştirerek üretim yaptıklarını yineleyerek, şöyle konuştu: "Ürünlerin tamamı doğrudan 3 boyutlu üretim uygulamalarını kapsamaktadır ve malzeme çeşitliliği sayesinde mevcut tüm sektörlere doğrudan penetre etmektedir. Ürünlerimiz, 3-boyutlu üretim esaslı, FDM teknolojisine yönelik masaüstü ve endüstriyel büyük ölçekte, patentli iki tane cihaz ile SLA teknolojisine yönelik masaüstü cihaz olmak üzere 3 adet makinedir. Bu teknolojilere ait fonksiyonel mühendislik polimerlerinden üretilen filamentler ve fotopolimer reçineleri de geliştirmekte ve üretmekteyiz.

Malzeme konusunda sayısız uluslararası ödülümüz mevcut. Teknolojiye yönelik yazılımlarımız, cihazlarımız ile birlikte kullanıcılara doğrudan tedarik edilmektedir. Dünyadaki rakiplerin aksine, teknolojinin tüm unsurlarını bünyemizde geliştirmekte ve üretmekteyiz. Bu sayede eşsiz rekabet avantajı ve esneklik sunmaktayız."

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