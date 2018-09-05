Türk profesörün Çin vatandaşı eşi Türkiye'ye dönemiyor

05.09.2018 - 12:11 | Güncelleme:

Malatya İnönü Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erhan Aydın'ın Urumçi'ye giden Çin vatandaşı eşi Mihriban Tursun Aydın'ın 5 aydır ülkeden çıkışına izin verilmediği ortaya çıktı. Prof. Dr. Aydın olayı sosyal medyadan duyurup, yardım istedi.

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Ferdi Durdu'nun haberine göre, İnönü Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan Aydın'ın aynı üniversitede öğretim üyesi olan eşi Mihriban Tursun Aydın, annesinin rahatsızlığı dolayısıyla 9 Nisan'da Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nin başkenti Urumçi'ye gitti. Prof. Dr. Erhan Aydın, 10 günlüğüne Urumçi'ye giden eşinin 5 aydır dönüşüne izin verilmediğini belirterek, sosyal medyadan yardım talebinde bulundu.

SOSYAL MEDYADAN YARDIM İSTEDİ

Aydın, sosyal medya hesabından, "Son beş aydır bir sıkıntı ile uğraşmaktayım. Devletimin bütün organlarından yardım istedim ama bir sonuç elde edemedim. Eşim Çin vatandaşı. 2013-2014 yıllarında Pekin'de bulunan Minzu University of China'da çalışırken hem Çin hem de Türkiye yasalarına göre evlendik ve 5 yıldır evliyiz. Annesinin rahatsızlığı sebebiyle 1 haftalığına Urumçi'ye gitmişti. Ancak Çin makamları, evli olmamızı ve Türkiye'de akademisyen olarak çalışmasını hiçe sayarak geri dönüşüne izin vermedi. Evliliğimizi ve Türkiye'de çalıştığını gösteren evrakları Çin büyükelçiliğine onaylatıp aylar önce gönderdim ancak hala bir sonuç elde edemedim. Hem eşim hem de ben Çin-Türkiye ilişkilerine zarar verecek siyasi oluşumlar içerisinde yer almadık. Bugün 3 Eylül hala bir sonuç yok" paylaşımında bulundu.

 "'RAHAT OLUN, BEKLEYİN' DEDİLER"

Habertürk'ün ulaştığı Prof. Dr. Erhan Aydın, ortada somut bir neden olmadığını belirterek, "Oradaki yetkili kişiler, 'Herhangi bir problem yok. Eşiniz dönecek, rahat olun, bekleyin' dediler. Ama bu beklemenin de bir süresinin olması gerekir. İlk günden bugüne gerek Çin hükümeti gerekse de devletimizden tüm yollarla çok yardım istedim. Milletvekilleriyle, bir kaç kere Çin Büyükelçiliğiyle görüştüm. Olumlu şeyler duydum fakat bir türlü olmadı. Evliyiz, ayrıyız, eşim işine dönemiyor. Yabancı uyruklu pozisyonunda olduğu için belki işi feshedilecek. Devlet büyüklerimizden yardım talep ediyorum" diye konuştu.

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