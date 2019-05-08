Türk Telekom, 2019 yılının ilk üç ayına ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Buna göre 2019’un ilk çeyreğinde 5.4 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom, yüzde 15.3’lük yıllık büyüme rakamıyla 2008 yılındaki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışını kaydetti.

Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34.7 artarak 2.7 milyar TL olarak gerçekleşti. Şirketin, geçen yıla göre 7.1 puanlık iyileşme sağladığı FAVÖK marjı ise son 12 yılın en yüksek değeri olan yüzde 49.1’e ulaştı. Yılın ilk çeyreğinde Türk Telekom’un net kârı da geçen yılın ilk çeyreğindeki değerine göre yaklaşık üçe katlanarak 310 milyon TL’ye çıktı. Şirketin yatırım harcamaları da, 2019’un ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 637 milyon TL’ye yükseldi.

BİR YILDA 4.1 MİLYON YENİ ABONE

Yılın ilk çeyreğinde 737 bin net abone kazanımı sağlayan Türk Telekom, toplam abone sayısını 46.7 milyona taşıdı. Türk Telekom’un toplam internet abone sayısı 131 bin artış ile 11 milyonu aşarken, mobil abone sayısı ise ilk çeyrekte 575 bin artışla 22.1 milyona yükseldi. Yalın DSL hatları dahil, toplam sabit erişim hatlarının sayısı 14.5 milyonu aşarken, toplam ödemeli TV (Tivibu) aboneleri ilk çeyrekte net 34 bin artışla 3.7 milyona ulaştı.

2019 birinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, “Yılın ilk çeyreğinde operasyonel verimliliğimize odaklanarak FAVÖK marjımızı rekor seviyeye çıkardık. Ayrıca, 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışını gerçekleştirdik. Net kârımızı geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse üçe katladık. Fiber hane erişimimiz 19.1 milyonu aşarken yarım milyonun üzerinde mobil abone kazanımı ile mobildeki pazar payı hedefimize çok yaklaştık” dedi.

‘KURDAKİ DALGALANMANIN ETKİSİNİ AZALTTIK’

Döviz kurundaki dalgalanmadan korunmaya yönelik yeni türev ürünler geliştirdiklerini aktaran Doany, “İki yıl önce yüzde 13 olan döviz etkisinden korunma oranımızı ilk çeyrekte yüzde 84’e kadar çıkardık. Yabancı para riskimizi azaltmamız, kurların finansallarımız üzerindeki etkisini düşürerek daha öngörülebilir bir net gelir ve sürdürülebilir temettü elde etmemizi sağlayacak” diye konuştu.

2018 - 1. Çeyrek 2019 - 1. Çeyrek Değişim Satış Gelirleri (milyon TL) 4686 5403 % 15.3 Net Kâr 110 310 % 183 Yatırım Harcamaları 581 637 % 9.8 Genişbant Abone (milyon) 10.1 11 % 9.7 Fiber Abone (milyon) 2.9 3.6 % 23.5 Mobil Abone (milyon) 19.9 22.1 % 10.9 TV Abone (milyon) 2.9 3.7 % 25.2

Türk Telekom’un ilk çeyrekte 500 milyon ABD doları tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdiğini de kaydeden Doany, “Yurtdışından 39 ülkeden 264 yatırımcının katılımıyla, ihraç miktarının 5 katı kadar talep topladık. Bu tahvil ihracı sayesinde finansman vade ve maliyet yapımızı geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.