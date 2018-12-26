Mobil 'hotspot' uygulamasıyla ilgili olarak Turkcell ve Vodafone'un ardından Türk Telekom da açıklama yaptı. Türk Telekom, 1 Ocak'tan itibaren hotspot özelliğini kullanarak internetini paylaşanlardan herhangi bir ücret talep etmeyeceğini duyurdu.

Türk Telekom'dan konuyla ilgili olarak yapılan resmi açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akıllı cep telefonlarında bulunan ve ‘hotspot’ olarak adlandırılan ‘Kişisel Erişim Noktası’ özelliğinin kullanımına 1 Ocak 2019’dan itibaren ücret getirileceği tartışmaları üzerine abonelerimizin doğru bilgilendirilmesi adına aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür. Türk Telekom, müşterilerinin kendi mobil internet paketlerini dizüstü bilgisayar, tablet gibi farklı cihazlarla “Kişisel Erişim Noktası/ Hotspot” özelliğini kullanarak farklı cihazlarla paylaşmalarından herhangi bir ücret talep etmemektedir."

Açıklamada, "Ayrıca Türk Telekom’un, herhangi bir Wi-Fi (kablosuz internet) ağına erişimin olmadığı durumlarda kullanıcıların cep telefonları vasıtasıyla ‘hotspot’ özelliğini kullanarak aygıtlarını internete bağlayabilmelerinde herhangi bir aygıt sayısı sınırlaması da bulunmamaktadır" denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ