Türk Telekom, yazılı bir açıklama yaparak abonelerine "902128240514" numaralı hattan gelen aramalara itibar etmemeleri uyarısında bulundu. Açıklamada müşteri ilişkilerine ait olmayan bu hattan yapılan aramalarda şirketin adının kullanıldığı, abonelere taahhütleri hakkında gerçeği yansıtmayan bilgi verildiği ve teklif sunulduğunun tespit edildiği bildirildi. Vatandaşlardan bu aramalara itibar etmemeleri istenirken, konuyla ilgili hukuki sürecin başlatıldığı duyuruldu.

Türk Telekom'un açıklamasında şöyle denildi:

"Türk Telekom adı kullanılarak, şirketimizin müşteri ilişkilerine ait olmayan 902128240514 numaralı hattan abonelerimizin arandığı, taahhütleri hakkında gerçeği yansıtmayan bilgi verildiği ve teklifler sunulduğu tespit edilmiştir.

Şirketimizle ilgisi olmayan, kötü niyetli kişilerce yapılan bu aramalara vatandaşlarımız kesinlikle itibar etmemelidir. Şirketimizin itibarını sarsmayı hedefleyen bu eylemlerle ilgili olarak gerekli tüm hukuki ve yasal süreçleri başlatmış bulunmaktayız.

Türk Telekom olarak müşterilerimizin mağdur olmamaları için konuyu yakından takip edeceğimizi bildirir, resmi müşteri kanallarımız dışında benzer aramalara itibar gösterilmemesini kamuoyunun bilgisine sunarız."