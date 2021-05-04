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Türk Telekom tam kapanma için ücretsiz hizmetlerini duyurdu

Türk Telekom, pandemi nedeniyle evde geçirilecek süre boyunca müşterilerine Tivibu, e-dergi ve Muud gibi dijital servislerinden çeşitli ücretsiz erişim imkânları sağlayacağını duyurdu.

Türk Telekom tam kapanma için ücretsiz hizmetlerini duyurdu - Haberler
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Türk Telekom, 17 Mayıs’a kadar sürecek kapanma sürecinde müşterilerine yönelik yeni bir kampanya başlattı.

Türk Telekom’dan konuyşa ilgili yapılan duyuruda, “Türk Telekom, Online İşlemler uygulaması ile müşterilerin işlemlerini evden çıkmadan yapabilmesini sağlarken Sil Süpür ile her hafta internet veya dakika hediye ediyor. Ayrıca ev telefonu müşterilerine şehir içi ve şehirlerarası tüm aramalarda ücretsiz kullanım hakkı sunuyor” denildi.

TİVİBU, MUUD VE E-DERGİ

Türk Telekom, ayrıca müşterilerine kapanma süreci boyunca Tivibu, Muud ve e-dergi’de de çeşiltli avantajlar sunacağını açıkladı. Buna göre Tivibu Aile, Sinema ve Spor paketi müşterileri, dijital TV platformu Tivibu’nun tüm kanallarını 17 Mayıs’a kadar ekstra ücret ödemeden şifresiz izleyebilecek. e-dergi uygulamasını indirip, üye olarak “EVDEKAL” kodunu aktif hâle getiren kullanıcılar ise çeşitli dergileri ve gazeteleri telefon ve tabletler üzerinden ücretsiz okuyabilecek.

Şirket, Türk Telekom’un dijital müzik platformu Muud ile ilgili olarak ise şu duyuruyu yaptı: “1 aylık ücretsiz Premium Muud üyeliği ile Türk Telekom mobil kullanıcıları, internet paketlerinden harcamadan Muud’un müzik arşivinden yararlanabiliyorlar.”

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