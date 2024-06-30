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        Haberler Magazin Türkan Şoray: Dünyanın hazinelerine değişmem

        Türkan Şoray: Dünyanın hazinelerine değişmem

        Van Kültür Yolu Festivali ilk gününde Türk Sineması'nın 'Sultan'ı Türkan Şoray'ı ağırladı. Van Devlet Tiyatrosu Salonu'nda düzenlenen söyleşiye Vanlılar akın etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2024 - 14:58 Güncelleme: 30.06.2024 - 15:07
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin altıncı durağı olan Van Kültür Yolu Festivali ilk gününde Türk Sineması’nın 'Sultan'ı Türkan Şoray’ı ağırladı. Van Devlet Tiyatrosu Salonu’nda düzenlenen söyleşiye Vanlılar akın etti.

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        Van Kültür Yolu Festivali kapsamında akademisyen Rıfat Becerikli moderatörlüğünde düzenlenen söyleşi öncesinde Türkan Şoray’ın hayatından ve filmlerinden kesitler gösterildi. Ardından sahneye çıkan Şoray, hayranlarının ilgisi karşısında çok heyecanlandığını söyledi. Efsane filmi 'Selvi Boylum Al Yazmalım'ın müzikleri eşliğinde bir süre dans eden Şoray, Van’a gelmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
        Türkan Şoray; “Çok heyecanlıyım, Van gölünü, Van kahvaltısını hep duyardım merak ederdim. Hayalim Van'a gelmekti ve şu an buradayım. İyi ki varsınız" dedi.

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        Seyircilerinin yoğun ilgisi karşısında zaman zaman duygulanan Türkan Şoray; “Bize yıllardır gösterdiğiniz bu sevgi o kadar değerli ki. Dünyanın hazinelerini getirseler vallahi değişmem. Beni sahneye taşıyan sıcak sevginiz ve vefa duygunuz... Sizlere bir kere daha teşekkür ediyorum. Beni yaşatan, besleyen, hayata bağlayan ve mutlu eden sizlersiniz. Bunlar olmasaydı hayatımda bu kadar mutlu olamazdım. Sevilmeyi hak etmek, takdir edilmek için çok emek verdim. Şimdi ise emeğimin karşılığını görüyorum. Emek verdikçe seviliyor ve büyüyorsunuz” diye konuştu.

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        'Otobüs Yolcuları' filminde önce oyuncu olarak istenmediğini ancak yazar Vedat Türkali’nin ısrarıyla filmde rol aldığını aktaran Türkan Şoray, hayatında önem taşıyan anılarını anlattı.
        Aşkla ilgili bir soruya Tanju Okan’ın 'Aşkı Bulacaksın' şarkısının sözleriyle karşılık veren Türkan Şoray, en büyük aşkının kızı Yağmur olduğunu söyledi.

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        Türk sinemasına damga vuran “Sevgi neydi” sorusunun sorulduğu film sahnesini de izlerken duygulanan Türkan Şoray, 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin senaryosunu yazan Ali Özgentürk’ü andı. “Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti sözlerinin filme büyük katkısı olduğunu söyleyen Şoray, “Bu final, Türk sinemasının gelmiş geçmiş en güzel finalidir” dedi.

        Ünlü yönetmen Atıf Yılmaz’ın “Sen komedide daha başarılısın” dediğini anlatan Türkan Şoray, komedi filmlerinde oynamaktan da büyük keyif aldığını ifade etti.
        Konuşmasının ardından seyircilerin sorularını yanıtlayan Türkan Şoray, sonra da katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

        #Türkan Şoray
        #Van Kültür Yolu Festivali
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