Türkan Şoray: Dünyanın hazinelerine değişmem

Seyircilerinin yoğun ilgisi karşısında zaman zaman duygulanan Türkan Şoray; “Bize yıllardır gösterdiğiniz bu sevgi o kadar değerli ki. Dünyanın hazinelerini getirseler vallahi değişmem. Beni sahneye taşıyan sıcak sevginiz ve vefa duygunuz... Sizlere bir kere daha teşekkür ediyorum. Beni yaşatan, besleyen, hayata bağlayan ve mutlu eden sizlersiniz. Bunlar olmasaydı hayatımda bu kadar mutlu olamazdım. Sevilmeyi hak etmek, takdir edilmek için çok emek verdim. Şimdi ise emeğimin karşılığını görüyorum. Emek verdikçe seviliyor ve büyüyorsunuz” diye konuştu.