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Dünyanın ‘Nasıl yapılır?’ rehberinin Türkçe’si yayında

İnternet devi wikiHow’un “Nasıl Yapılır?” rehberleri Türkçe yayına başladı. “Herhangi birşey nasıl yapılır?” mottosuna odaklanan Türkçe wikiHow, sitenin 18. uluslararası versiyonu oldu.

12.09.2018 - 09:56 | Güncelleme:

Dünyada 17 dilde yer alan, herhangi bir şeyin nasıl yapılacağını dünya üzerindeki tüm internet kullanıcılarına öğretmeyi amaçlayan wikiHow sitesi, bugün 18. dili olan Türkçe olarak açıldı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre wikihow.com.tr adresinden ulaşılabilen Türkçe wikiHow, okurlara Türk dili ve kültürüne uygun yerelleştirilmiş, yararlı ‘Nasıl yapılır?’ makaleleri sunuyor.

2005 yılında kurulan ve 2017 yılında 200 bin civarında makale ve 2 milyona yakın kayıtlı kullanıcıya ulaşan sitenin, en yeni uluslararası versiyonu olan Türkçe wikiHow ile ilgili yapılan açıklamada, “Dünya çapında 85 milyondan fazla Türkçe konuşan insan bulunmakta. wikiHow, yüksek kaliteli, eğitsel yazı ve görsellerini yeni, yerelleştirilmiş Türkçe versiyonuyla Türk okuyuculara sunabilmekten heyecan duyuyor.

Türkçe sitenin açılışıyla birlikte wikiHow şimdi tam 18 dilde yer almakta ve dünyadaki 240 ülke ve bölgeden kullanıcılar tarafından kullanılmakta. Yeni dillerde içerik sunarak, wikiHow rehberlerini milyonlarca okurla paylaşmaya devam ediyor” denildi.

TÜRKÇE WIKIHOW’DA NELER VAR?

Türkçe wikiHow’da şu anda mevcut olan bazı yerelleştirilmiş içerik örnekleri şunlar:

- Nasıl Yazılım Mühendisi Olunur?

- Nasıl Mutlu Olunur?

- Ders Çalışırken Konsantrasyon Nasıl Artırılır?

- Nasıl Çabucak Uykuya Dalınır?

- Evlilik Nasıl Yeniden İnşa Edilir?

- Bitcoin Nasıl Kullanılır?

- Bir Kıza Nasıl Çıkma Teklif Edilir?

- Koşu Hızı ve Dayanıklılığı Nasıl Geliştirilir?

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Türkçe sitenin yanısıra wikiHow’un İngilizce, İspanyolca, Çince, Flemenkçe, Fransızca, Almanca, Hintçe, İtalyanca, Portekizce, Rusça, Çekçe, Endonezyaca, Japonca, Arapça, Tayca, Korece ve Vietnamca dillerinde yayın yapıyor. 2005 yılında Jack Herrick tarafından kurulan ve merkezi Silikon Vadisi’ndeki Palo Alto’da yer alan sitedeki rehberlere, az gelişmiş 42 ülkede Facebook gibi platformlar üzerinden mobil internet ücreti ödemeden de erişilebiliyor.

Türkiye’ye özel sayfalarının açılmasıyla ilgili değerlendirme yapan wikiHow CEO’su Elizabeth Douglas,  “wikiHow’ı Türkçede açtığımızı duyurmaktan gurur duyuyoruz. wikiHow, Türk okurlar için yazılmış, topluluk üzerine kurulu, ücretsiz, eğitsel bir kaynak olarak türünün ilk örneği. Türkçe sitemizi açmak, dünyadaki herkesin herhangi bir şeyin nasıl yapılacağını öğrenmesine yardım etmeye bizi bir adım daha yaklaştırıyor” dedi.

Türkçe wikiHow Proje Yöneticisi Sevde Kaldıroğlu ise “Bilginin, dilsel ya da coğrafi engellere bağlı olmaksızın, herkes tarafından daima erişebilir olması gerektiğine inanıyorum. Türkçe wikiHow, herhangi bir konuda herhangi bir şeyin nasıl yapılacağı sorusuna verdiği ayrıntılı ve eğitici yanıtları ve bunun yanı sıra Türk kullanıcıların site üzerinde kendi bilgilerini paylaşmalarına olanak sağlaması özelliği ile Türk toplumu için eşsiz bir bilgi kaynağı olacak” diye konuştu.

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