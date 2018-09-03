



Türkiye’nin donanımla değil, yazılımla büyüyerek geleceğe bakması gerektiği çağrısı yapan Turkcell CEO’su Kaan Terzioğlu, “Dijitalleşme ve dijitalleşen Türkiye’de artık yeni yetkinlikler, yeni pazarlar da bulmamız lazım. Bu alanda Türkiye oldukça hazır” dedi. Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen Dijital Dönüşüm Forumu 2018’de konuşan Turkcell CEO’su Terzioğlu, “Dijital ekonomide aslında donanımdan ziyade data temelli dijital servisler çok önemli. Bugün data, petrolün yerine geçti. Nasıl ham petrol 70 dolarsa ham data da GB’ı 2.5 dolar olan aslında son derece erişilebilir bir meta. Bizim ham datayı Türkiye’de işlememiz, saklamamız ve dijital servislere dönüştürmemiz lazım” diye konuştu.

‘EN ÖNEMLİ KONU BU’

Münih'teki forumu yerinde izleyen Yavuz Barlas'ın haberine göre Terzioğlu, “Varili 70 dolar olan petrol Arabistan’dan çıktığında 70 dolara geliyor ve geri döndüğünde milyonlarca dolar olarak geri dönüyor. Bizim de Türkiye’nin datasını Türkiye’deki mühendisler tarafından dijital servislere dönüştürmemiz ve burada değer yaratmamız lazım. Biz maalesef uzun bir dönem Türkiye’nin datasını Türkiye’de tutamadık ve bunu da değere dönüştüremedik. Bundan sonraki dönemde en önemli değeri vermemiz gereken konu bu” dedi.

‘32 DAKİKA YETMEZ’

Turkcell’in son 3.5 yıldır 1000 Ar-Ge mühendisiyle dijital servisler geliştirdiğini hatırlatan Kaan Terzioğlu, şunları söyledi: “Bugün geleneksel bir telekom operatörünün müşterisiyle 32 dakikalık ilişkisi bulunuyor. Bizim de müşterilerimiz cep telefonuyla 32 dakika konuşuyor. Ama bu süre bizim için yeterli değil. Müşterilerimiz ayrıca fizy ile 23 dakika müzik dinliyor, 16 dakika BiP’te mesajlaşıp 39 dakika konuşuyor, 23 dakika dijital platformumuzda gazete ve dergi okuyor. 55 dakika TV+ ile televizyonu takip ediyor. Bu süreyi daha da artırmak için yeni dijital ürün ve servisler geliştirmeye devam ediyoruz.”

‘DİJİTAL İHRACATTA BAYRAĞI TAŞIYORUZ’

Turkcell’in tamamı Türk mühendisler tarafından geliştirilen uygulamalarının indirilme sayısının 110 milyona yaklaştığına dikkat çeken Terzioğlu, “Dijital teknoloji ihracatında bayrağı elinde tutan Turkcell’in bu servislerini yurtdışından indirenlerin sayısı da 3 milyonu aştı” dedi.

‘ŞİRKETLER KAYNAKLARI DENGELİ KULLANMALI’

Almanya’daki Dijital Dönüşüm Forumu 2018’de Türkiye’nin güçlü bir ekonomiye sahip olduğunun altını çizen Turkcell CEO’su Terzioğlu, “KOBİ’lere dayanan üreten, ihraç eden bir ekonomimiz var ve az borçlu ülkelerden bir tanesi. Özellikle cari açıktan kaynaklanan kısa dönemli finansman problemiyle karşı karşıyayız. Bu yüzden şirketlerimizin yatırım ve finanse ettikleri dönemdeki kaynakları biraz daha dengeli kullanmaları lazım” diye konuştu.

‘UCUZ PARAYI DEĞERLENDİREMEDİK’

Kaan Terzioğlu, şunları söyledi: “Biz Turkcell olarak bir yatırım yaptığımızda bunun geri dönüşünün 4-5 senede olduğunu görüp vadesel olarak ona göre borçlanıyoruz. Kur ya da faiz beklentilerimiz açısından bunları öngörüyoruz. Türkiye’de de bu iyi uygulamaları genele yaygınlaştırmamız lazım… Uzun bir dönem Türkiye maalesef ucuz parayı değerlendiremedi. Dünya da paranın değeri çok düşükken biz yeterince borçlanamadık, kamu borçlanamadı ve borçlanma sorumluluğu biraz da bilinçsizce özel sektörde kaldı. Önümüzdeki dönemde bunu düzeltmemiz lazım.”

52 ÜLKEDEN 87 OPERATÖR BELİRLENDİ

Dijital Dönüşüm Forumu 2018’de paylaşılan GSA (Global Mobile Suppliers Association/Küresel Mobil Tedarikçiler Birliği) Küresel Durum Raporu’na göre Gigabit 4.5G (LTE) için üç temel LTE-Advanced özelliğine yatırım yapan 52 ülkeden 87 operatörü belirlendi. Rapora göre 41 operatör, bu üç teknolojinin tamamını devreye aldı ve bu teknolojilere dayalı ticari hizmetler başlattı. Gigabit LTE ağlarının referans alındığı ve en hızlı indirme ağlarının açıklandığı Mayıs 2018 raporunda Turkcell, 1.2 Gbps hızıyla dünyanın en hızlı iki operatöründen birisi olarak gösterildi.





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