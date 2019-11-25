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HaberlerTeknolojiTurkcell özel numara satışını 'online'a taşıdı - Haberler

Turkcell fiyatı 2999 TL ile 7999 TL arasında değişen özel numaraları satış çıkardı

Turkcell internet sitesinde ‘özel numaralar’ için ‘özel’ bir satış bölümü açtı. Şu an itibariyle 183 farklı GSM hattının satıldığı sitede, fiyatlar 2999 TL ile 7999 TL arasında değişiyor. İnternet üzerinden peşin olarak satın alınabilen bu numaralar, özel kurye ile teslim ediliyor. İşte Turkcell'in satışa sunduğu özel numaralar...

özel numara
Necdet Çalışkan

Turkcell internet sitesi üzerinden ‘özel numara’ satışına başladı. GSM abonelerine sunulan özel numaraların fiyatları 2999 TL’den başlayıp, 7999 TL’ye kadar çıkıyor.

“Şehrine özel”, “takımına özel”, “sana özel” ve “özel seri” kategorilerinde satışa sunulan özel numaralarda şu an itibariyle 183 farklı GSM hattı numarası bulunuyor.

“Takımına özel” numaralar kategorisinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kuruluş yılları olan “1903”, “1905” ve “1907” rakamları ile biten hatlar yer alıyor.

Yine peşin olarak 7999 TL’lik fiyata sahip olan diğer özel numaralardan bazıları ise şu rakamlarla bitiyor: “3333”, “4444”, “5555”, “6666”, “7777”, “8888”, “9999”, “5656”, “8181”, “2424”, “4040”, “1818” ...

KURYE İLE ADRESE TESLİM

Turkcell bu özel numaralardan birini alan kullanıcılara, tarifelerine ek olarak, 4 ay boyunca geçerli aylık 2 GB internet hediyesi veriyor. 

Turkcell’in internet sitesi üzerinden satışını yaptığı özel numaraların teslimatı ise kurye üzerinden satın alan kişinin adresine yapılıyor.

Sözleşmedeki bilgilerin alınmasının ardından kurye firması tarafından teslimat gerçekleştiriliyor. Teslimatın ardından Turkcell tarafından numara aktif hale getiriliyor.

Açıkçası Turkcell’in bu hamlesinin arkasında aslında GSM sektöründe uzun yıllardır yaşanan bir “özel numara” satışı mevzusu olduğunu da dikkate almak lazım.

Hatta şu anda en popüler e-ticaret siteleri aracılığıyla kontrolsüz olarak yapılan özel numara satışlarında fiyatların 20 bin TL’leri bile bulduğu gözleniyor.

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