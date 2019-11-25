Necdet Çalışkan ncaliskan@cyh.com.tr

Turkcell internet sitesi üzerinden ‘özel numara’ satışına başladı. GSM abonelerine sunulan özel numaraların fiyatları 2999 TL’den başlayıp, 7999 TL’ye kadar çıkıyor.

“Şehrine özel”, “takımına özel”, “sana özel” ve “özel seri” kategorilerinde satışa sunulan özel numaralarda şu an itibariyle 183 farklı GSM hattı numarası bulunuyor.

“Takımına özel” numaralar kategorisinde Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kuruluş yılları olan “1903”, “1905” ve “1907” rakamları ile biten hatlar yer alıyor.

Yine peşin olarak 7999 TL’lik fiyata sahip olan diğer özel numaralardan bazıları ise şu rakamlarla bitiyor: “3333”, “4444”, “5555”, “6666”, “7777”, “8888”, “9999”, “5656”, “8181”, “2424”, “4040”, “1818” ...

KURYE İLE ADRESE TESLİM

Turkcell bu özel numaralardan birini alan kullanıcılara, tarifelerine ek olarak, 4 ay boyunca geçerli aylık 2 GB internet hediyesi veriyor.

Turkcell’in internet sitesi üzerinden satışını yaptığı özel numaraların teslimatı ise kurye üzerinden satın alan kişinin adresine yapılıyor.

Sözleşmedeki bilgilerin alınmasının ardından kurye firması tarafından teslimat gerçekleştiriliyor. Teslimatın ardından Turkcell tarafından numara aktif hale getiriliyor.

Açıkçası Turkcell’in bu hamlesinin arkasında aslında GSM sektöründe uzun yıllardır yaşanan bir “özel numara” satışı mevzusu olduğunu da dikkate almak lazım.

Hatta şu anda en popüler e-ticaret siteleri aracılığıyla kontrolsüz olarak yapılan özel numara satışlarında fiyatların 20 bin TL’leri bile bulduğu gözleniyor.