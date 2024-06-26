Türkiye, 2023’te Avrupa ülkeleri arasında dijital reklam yatırımları en fazla büyüyen ülke oldu

On sekiz yıldır yayınlanan AdEx Benchmark raporu, 29 ülkedeki IAB ofisleri tarafından sağlanan ve IAB Europe tarafından derlenen verilerle hazırlanıyor ve Avrupa’daki reklam yatırımlarına ilişkin eksiksiz bir kılavuz niteliğini taşıyor. Rapor bu yıl ilk kez, dijital reklamcılığın son üç yıldaki büyümesine katkıda bulunan dinamiklere ilişkin daha derin bir içgörü sunan üç aylık bazdaki verileri de içeriyor.

Dijital reklam pazarı 2023 yılında %11,1 oranında büyüyerek 96,9 milyar Euro'ya ulaştı ve büyüme oranı açısından %7,3’lük yıllık büyümeye sahip olan ABD pazarını geride bıraktı.

Türkiye’nin de içinde bulunduğu 13 pazarda çift haneli büyüme gerçekleşirken, Avrupa dijital reklam yatırımlarının %69’unu İngiltere, Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya oluşturdu. REKLAM TÜRKİYE YÜZDE 50'LİK BÜYÜMEYLE BİRİNCİ SIRADA AdEx Benchmark’a göre ülkemizdeki dijital reklam yatırımlarının büyüklüğü 2023 yıl sonu itibariyle 3 milyar 476 milyon Euro’ya ulaştı. Türkiye enflasyondan arındırılmış %50 büyüme oranı ile Avrupa ortalamasından 4,5 kat daha fazla bir büyüme kaydetti. VİDEO VE SESLİ REKLAMLAR EN ÇOK BÜYÜYEN OLDU Görüntülü reklam yatırımları Avrupa genelinde %13 büyürken, %18 oranında büyüyen sosyal medya yatırımlarının görüntülü reklamlar içindeki payı %48’e yükseldi. Bu pay ülkemizde %59 olarak gerçekleşti. Video reklamcılık da toplam görüntülü reklamların büyümesinde önemli bir rol oynadı ve 2023'te %21 arttı. Dijital ses reklamcılığı, 2023’te yine %23’lük bir artışla en hızlı büyüyen formatlardan biri olduğunu ortaya koydu. Bu yılki rapordaki yeni ses reklamı verileri, %32,5 büyüme ile podcast’lerin toplam dijital ses yatırımlarının artmasında önemli bir rol oynadığını gösterdi. CTV, 2023’te %23,5 büyüyerek, %15 büyüme kaydeden sosyal medya dışında kalan video reklam yatırımlarından daha iyi bir performans sergiledi.

Formatlara göre büyüme oranlarına bakıldığında, Türkiye %180 büyümeyle videoda, %215 büyümeyle ses reklamlarında ve %91 büyümeyle arama motoru reklamcılığında Avrupa’da ilk sırada, %131 büyüme ile görüntülü reklam kategorisinde 2. sırada yer aldı. 2023 AdEx Benchmark verilerini Türkiye açısından değerlendiren İnteraktif Reklamcılık Derneği IAB Yönetim Kurulu Başkanı Burak Ertaş, reklam yatırımlarında geleneksel mecralardan dijital mecralara kayışın halen devam etmesi ve gelişen e-ticaret sektörü sayesinde Türkiye’de dijital reklamcılığın etkileyici bir büyüme kaydettiğini vurgulayarak, pazardaki büyümenin mevcut reklamverenlerin ve pazara yeni girenlerin bütçelerindeki artışla desteklendiğini belirtti.