Türkiye asgari ücretle ilgili ILO sözleşmesini 54 yıldır onaylamadı

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Türkiye Direktörü Yasser Hassan, gazetecilerle yaptığı toplantıda haziran ayında Cenevre’de gerçekleştirilen ILO’nun 112. Çalışma Konferansı’nda alınan kararlar ve tartışılan gündem maddelerine ilişkin bilgi verdi, sorularını yanıtladı. Konferansta biyolojik tehlike çeşitliliğine ilişkin yeni bir çalışma standardının kabul edildiğini belirten Hassan, bunun önemli bir standart olduğunu, çok teknik düzenlemeler içerdiğini, yeni standardın uygulanmasında üye devletleri desteklemeye hazır olduklarını söyledi.

Yasser Hassan, gazetecilerin soruları üzerine, asgari ücretin hassas bir konu olduğunu, üye ülkeler tarafından ILO’nun asgari ücretle ilgili tavsiyesi sorulduğunda tavsiye mahiyetinde katkı verdiklerini söyledi. Türkiye’den de işçi, işveren ve hükümetten oluşan taraflardan talep gelmesi halinde tavsiyelerde bulunabileceklerini söyledi. Asgari ücretle ilgili değerlendirme yapılırken yaşam maliyetine uygunluğunun yanı sıra işletmelerin sürdürülebilirliği, rekabet gücü açısından kabul edilebilir olup olmadığı gibi hususlara da bakılması gerektiğini kaydeden Hassan, konunun bir de enflasyon boyutu bulunduğunu vurguladı.

Konferansta yapay zekanın etkilerinin de ele alındığını kaydeden Hassan, hızla gelişen yapay zekanın istihdam ilişkilerinde temel değişiklikler sağlayacağını belirtti. Hassan, "Yapay zekanın gelişimi çok hızlı ilerliyor ve bunu her zaman göz önünde bulundurmamız gerekiyor" dedi.

Asgari ücretin bir siyasi karar olduğuna da dikkati çeken Hassan, çünkü enflasyon olunca bu kez kısır döngüye girildiğini söyledi. Dünyada asgari ücretle ilgili farklı örnekler bulunduğunu, bazı ülkeler daha sık aralıklarla düşük oranlı artışlar yaparken, bazı ülkelerin daha uzun aralıklarla daha yüksek artışlar yaptığını kaydetti.

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Asgari ücrette bir İrlanda örneği bulunduğunu ifade eden Hassan, 2008-2009 krizi sırasında şirketlerin rekabet gücünü korumak için İrlan’da da ücretlere üst sınır belirlendiğini anlattı.

Asgari ücretle ilgili net bir tavsiye verilemeyeceğini, “Yüzde şu kadar oranda artış yapılmalı” denilemeyeceğini belirten Yasser Hassan, asgari ücretin çok karmaşık bir konu olduğunu, başka bir ülkenin de örnek gösterilemeyeceğini dile getirdi.