Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyüklüğü 1,2 trilyona ulaştı

TÜBİSAD, “Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü 2024 Yılı Pazar Verileri” raporunu 29 Mayıs’ta İstanbul Teknik Üniversitesi Gümüşsuyu Kampüsü’nde düzenlenen toplantıda kamuoyuyla paylaştı. Rapora göre, Türkiye bilgi ve iletişim teknolojileri sektörü, 2024 yılında TL bazında yüzde 53 büyüyerek 1 trilyon 203,5 milyar TL’lik hacme ulaştı. Sektörün ihracatı 108 milyar TL’ye, istihdamı ise 246 bin kişiye yükseldi. Dolar bazında yüzde 11 büyüyerek 36,7 milyar dolara ulaşan sektör, global pazarda yüzde 0,72’lik pay aldı. TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Tombalak, sektörün Türkiye’nin küresel rekabet gücünü artıran stratejik bir kaldıraç olduğunu vurguladı.

SEKTÖRDE YAZILIM LİDERLİĞİ SÜRÜYOR

Raporda, bilgi teknolojileri (BT) pazarı, iletişim teknolojilerini geride bırakarak büyümenin lokomotifi oldu. BT pazarı yüzde 70 büyüyerek 683,7 milyar TL’ye ulaşırken, iletişim teknolojileri yüzde 36 büyümeyle 520 milyar TL’ye çıktı. Yazılım, BT pazarında yüzde 50 payla liderliğini korurken, donanım yüzde 34, hizmet kategorisi ise yüzde 15-20 bandında seyretti. Yazılım ihracatı, toplam ihracatın en büyük payını alarak yüzde 98 büyümeyle 103,8 milyar TL’ye ulaştı.