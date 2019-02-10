Bilişim teknolojileri (BT) pazar araştırma kuruluşu International Data Corporation (IDC) tarafından düzenlenen ‘2019 Türkiye Öngörüleri’ etkinliği, Microsoft Türkiye ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Dördüncü kez düzenlenen etkinliğe bu yıl da IDC Türkiye Ülke Direktörü Nevin Çizmecioğulları, IDC analistleri ile teknoloji firmalarının CIO’ları ve tedarikçileri katıldı. Etkinlikte duyurulan rapora göre 2019 yılı içinde Türkiye’de kurumların gerçekleştireceği bilişim ve iletişim teknolojisi harcamalarının 17.1 milyar dolar büyüklüğüne ulaşması öngörülüyor.

Genel seçimlerin ardından özellikle yılın ikinci yarısından sonra etkisini arttıran makroekonomik zorlukların Türkiye'nin BİT (Bilgi ve İletişim Teknolojileri) harcamalarını gözle görülür şekilde etkilediğini belirten IDC Türkiye Ülke Direktörü Nevin Çizmecioğulları, rapora yansıyan gelişmeler hakkında, "Global harcama ve istihdam tedbirleri, artan rekabet ve kârlılık baskısı; yerelde TL’nin, ABD Doları karşısında hızlı değer kaybı ve dalgalanması, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren kurumların BT yatırımlarını tekrar gözden geçirmelerine ve ötelemelerine yol açtı" dedi.

Nevin Çizmecioğulları, şunları söyledi: "Tüm olumsuzluklara rağmen, Türkiye pazarında kalıcı yer edinmek isteyen ve uzun vadeli düşünen işletmelerin teknolojiye yatırım yapmaya devam ettiklerini gözlemliyoruz. Bu belirsizlik ortamında şirketler için dijital dönüşümün önemi çok daha net bir şekilde ortaya çıkıyor. Önümüzdeki dönemde büyüyen startup ekosisteminin de katkısı ile, blokzinciri, siber güvenlik, 5G, robotik süreç otomasyonu gibi yeni teknolojilerde birçok işbirliğinin, yeni yatırımların ve projelerin hayata geçmesini öngörüyoruz".

YAZILIMDAKİ BÜYÜME ÖNE ÇIKACAK

IDC, 2019 yılında, Türkiye telekom servisleri haricinde kalan BT pazarının 8.3 milyar dolar seviyesinde olmasını bekliyor. Donanım ağırlıklı pazarda, BT hizmetleri ve yazılım alt kırılımları, tahmini yüzde 3.8'lik yıllık büyüme oranlarıyla en hızlı büyüyen alanlar olarak öne çıkıyor.

Rapora göre telekomünikasyon, finans, kamu, üretim ve perakende en çok BT harcaması yapan sektörler olarak dikkat çekerken, özellikle telekom operatörleri dijital servis sağlayıcı olma yönünde kayda değer yatırımlar gerçekleştiriyor. Finans sektörü ise yatırımlarını bir yandan regülasyon uyumunu sağlama çerçevesinde şekillendirirken, diğer yandan blokzinciri, ‘Open API’ gibi yeni teknolojilerle müşteri deneyimini iyileştirmeye ve operasyonel verimliliğe odaklanıyor.

TÜRKİYE’DE BİLİŞİME YÖN VERECEK 5 EĞİLİM

Rapora göre 2019 ve ötesi için şu 5 kapsayıcı eğilim Türkiye’nin bilişim portresini çizecek:

1- Yenilikçilik (inovasyon) ve işletmeye sağlanan değer Türkiye'deki CIO'ların en kritik önceliği haline gelerek gelecekteki BT yatırımları üzerinde etkili olacak.

2- Şirketler daha yenilikçi ve çevik olmak adına teknoloji girişimleri ile çok daha fazla etkileşime girecek.

3- Robotik süreç otomasyonu şirketlerin işgücü maliyetini düşürmek ve operasyonel verimliliğini artırmak için en önemli çözümlerden birine dönüşecek.

4- Büyük veri ve analitik alanında artan yatırımlar veri mimarisinin önemini ortaya çıkartacak.

5- Bulut servisleri sağladığı esneklik ile dijital dönüşüm projelerinin en mühim bileşenlerinden biri haline gelecek.

‘130 BİN YENİ İŞ İMKANI DOĞACAK’

Etkinliğe katılan Microsoft Türkiye Genel Müdürü Murat Kansu, buluta yatırım yapan şirketlerin, gelecek 5 yıl içinde 15 milyar dolar net yeni gelir elde edebileceğine değinerek, “Araştırmalara göre 2022 yılında bulut bilişimle ilgili 130 bin yeni iş imkânı doğacak" dedi.

Kansu, "Bugün, teknolojiye dayalı meslekler işgücünün yüzde 50'sini oluştururken bu oran önümüzdeki 10 yılda yüzde 77'ye çıkacak. Şu an, dünyada işverenlerin yüzde 45'i ihtiyaç duydukları yetenekli elemanları bulamıyor. Türkiye özelinde, işverenlerin yüzde 66'sı ise mevcut iş pozisyonlarını doldurmakta zorluk çekiyor” diye konuştu.