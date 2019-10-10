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HaberlerTeknolojiTürkiye'de e-ticarette en yoğun saat hangisi? Haberler

Türkiye’de online alışveriş en çok iş çıkışı yapılıyor

HABERTURK.COM

E-ticaret kullanıcılarının alışveriş tercihlerini mercek altın alan araştırmaya göre Türkiye’de internetten alışveriş sabah 09.30’da başlayıp, öğlen 12.00’ye kadar devam ediyor, akşam mesai bitimiyle ise tavan yapıyor. Hafta içi en çok alışveriş 20.00-23.00 saatleri arasında yapılıyor.

e-ticaret

Bulut ve "streaming" çözümleri geliştirilen Türk teknoloji şirketi Medianova, Türkiye’deki e-ticaret kullanıcılarının satın alma alışkanlıklarını araştırdı.

Medianova’nın yaptığı veri analizine göre, Türkiye’de internetten alışveriş sabah 09.30’da başlıyor, öğlen 12.00’ye kadar devam ediyor. Öğle yemeğinde düşen trafik, akşam mesai bitimiyle tavan yapıyor.

Hafta içi en çok alışveriş 20.00-23.00 saatleri arasında yapılıyor. Hafta sonu ise alışveriş trafiği hemen her saatte orta seviyelerde seyrediyor.

Alışveriş sıklığı değerlendirildiğinde ise kadın ve erkekler arasında önemli bir fark olmadığı görülüyor. Erkeklerin internet üzerinden en sık satın aldığı ürün grubu elektronik eşya iken, kadınlar interneti daha çok giyim alışverişi için tercih ediyor.

Medianova CEO’su Serkan Sevim, e-ticaretteki son durumu şu sözlerle özetledi: “Tüm hayatımızda dijital bir dönüşüm yaşanıyor. Ticaretteki dönüşüm ise bundan 20 yıl önce başladı. Bugün artık e-ticaret sektörünün krizlere rağmen yaşadığı büyümeyi tüm rakamlarımızda görüyoruz.”

DÜNYADA 3.5 TRİLYON DOLARA KOŞUYOR

Verilen bilgiye göre Türkiye'de 2018 yılında yüzde 42 seviyesinde artış gösteren e-ticaret, 59.9 milyar TL’lik büyüklüğe ulaştı. Türkiye’de internetten alışveriş yapan kişi sayısı da geçen yıla göre 7.6 milyon artarak 39.3 milyona, harcama miktarı ise yıllık 11.5 milyar dolara yükseldi.

Çin ve ABD’nin başı çektiği e-ticaret pazarının dünya genelindeki toplam büyüklüğünün bu yıl sonunda 3.5 trilyon dolara ulaşması bekleniyor.

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