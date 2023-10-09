Türkiye'de internet reklamcılığı gelirleri 1,6 milyar dolara yükseldi PwC, Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış 2023-2027 raporunu yayınladı. Bu yıl 24. sayısı hazırlanan rapora göre 2022 yılında küresel eğlence ve medya sektörünün toplam geliri yüzde 5,4 oranında artarak 2.3 trilyon dolara ulaştı. Bu oran, COVID-19 pandemisi sonrası ekonomilerin toparlanmaya başladığı 2021 yılında kaydedilen yüzde 10,6'lık büyüme oranına kıyasla bir yavaşlamaya işaret ediyor. Türkiye eğlence ve medya sektörü pazarı 2022'de 5.5 milyar dolar olurken, bunun 1,6 milyar ABD doları internet reklamcılığından elde edildi

PwC'nin 53 bölgede, 13 eğlence ve medya segmentini kapsayan Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış 2023-2027 araştırmasında, reklam verenler ve tüketicilerin medya harcamalarıyla ilgili analizlerle birlikte sonraki 5 yıla ilişkin öngörüler yer aldı. Bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen araştırmaya göre internet reklamcılığı yükselişini sürdürürken, oyun sektörü de güçlü büyüme potansiyeli ile dikkat çekiyor. Teknoloji, sektörün en önemli itici güçlerinden biri olarak öne çıkarken, üretken yapay zekâ ve metaverse, eğlence ve medya deneyimini dönüştürerek yeni fırsatlar sunuyor.

REKLAM

PwC Türkiye Eğlence ve Medya Sektörü Lideri Murat Çolakoğlu raporla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

"PwC'nin gelenekselleşen ve her sene sektörün ilgiyle takip ettiği Küresel Eğlence ve Medya Sektörüne Bakış raporu, eğlence ve medya sektöründe beklentilerin nasıl yeniden şekilleneceğine yönelik derinlemesine bir bakış açısı sunarken büyümenin nasıl bir seyir izleyeceğini de ortaya koyuyor. Araştırma bulgularına göre pandeminin ardından ciddi bir artış gösteren sektör büyüme hızının gelecek beş yıl içinde düşme eğilimine gireceği öngörülüyor. Bu durum, şirketleri mevcut ve gelecekteki sektör ve tüketici trendlerini de dikkate alarak yepyeni stratejiler geliştirmeye zorluyor.

Araştırmanın Türkiye bulgularına baktığımızda 2022'de toplam 5,5 milyon ABD dolarına ulaşan sektör büyüklüğünün, 2,4 milyon ABD dolarının internet erişimi segmentinin ürettiği gelir olduğunu görüyoruz. Bu gelirin yaklaşık %77'si mobil internet erişiminden elde ediliyor. E-ticaret ve dijital platformlarda geçirilen sürenin artması nedeniyle, internet reklamcılığı büyümenin güçlü bir katalizörü. Bu segmentin gelirlerinin 2027'ye kadar %8,6 CAGR (Yıllık Bileşik Büyüme Oranı) ile artarak 2,3 milyar ABD dolarına ulaşması öngörülüyor. Diğer yandan dünyada olduğu gibi halen Türkiye'de de önemini koruyan TV reklam pazarı, COVID-19 krizinden bu yana 2021'de %36 ve 2022'de %35 daha büyüyerek 448 milyon ABD dolarına ulaştı. Araştırmaya göre büyüme yavaşlayacak ancak segmentin %3,8'lik bir Bileşik Büyüme Oranıyla 2027'de 539 milyon ABD Dolarına ulaşması bekleniyor. Ayrıca, Türkiye'de podcast segmenti de gelişmeye devam ediyor. 2022'de aylık dinleyici sayısının %13,8 artarak 11 milyona ulaşması, sektörün ne kadar dinamik bir potansiyele sahip olduğunun bir göstergesi."

REKLAM

TRİLYON DOLARLIK İLK PAZAR OLMAYA YAKIN

● Rapora göre, e-ticaret ve dijital platformlarda geçirilen sürenin artmasıyla, önümüzdeki yıllarda tüm dünyada şirketler satın alma ve karar aşamalarında tüketicilere ulaşabilmek için çok daha fazla harcama yapacak. Reklamcılığın 2025 yılında en büyük kategori olarak tüketici harcamalarını geride bırakacağı öngörülüyor.

● Internet reklamcılığı kategorisi, 2022'de %8,1 oranında büyüme kaydederek büyümenin güçlü bir katalizörü oldu. Rapor, küresel reklamcılık gelirlerinin 2022-2027 arasında, 763,7 milyar ABD dolarından 952,6 milyar ABD dolarına yükselerek yılda yaklaşık %4,5'lik bir yıllık bileşik büyüme oranına ulaşacağını da gösteriyor. Bu eğilime göre, reklamcılık yıllık geliri 1 trilyon ABD dolarına ulaşan üç ana eğlence ve medya kategorisi içinde ilk kategori olma yolunda. Üçüncü ana kategori olan internet erişiminin de 2026 yılında tüketici harcamalarını geride bırakacağı tahmin ediliyor.

● Tüketicinin eğlence ve medyaya yönelik harcamalarının genel harcamalar içerisindeki payının azalacağını gösteren rapora göre 2023'te ortalama kişisel gelirin %0,53'ü olan kişi başı tüketici harcamaları, 2027'de %0,45'ini oluşturacak.

REKLAM

● Rapor, tüketici harcamalarının eğlence ve medya ürün ve hizmetlerine yönelik etkisinin azaldığına ve reklamcılığın etkisinin artışına dikkat çekiyor. Bu trend, sektör liderleri için şartları değiştiren ve kapsamlı bir yeniden değerlendirme ve değişimi zorunlu kılan etkenler arasında yer alıyor. PwC'nin 26. Küresel CEO Araştırması'na göre, eğlence ve medya sektörü CEO'larının %40'ı mevcut iş modellerinin on yıl içinde sürdürülebilir olmayacağı da göz önüne alındığında, şirketlerin durumun aciliyetini fark etmesinin önemi anlaşılıyor.

● Türkiye'nin internet reklamcılığı pazarının toplam gelirleri 2022 yılında 1,6 milyar dolara ulaştı ve bu gelirlerin 2027'ye kadar % 8,6 yıllık bileşik büyüme oranı ile artarak 2,3 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.

OYUN VE CANLI DENEYİMLER DİKKAT ÇEKİCİ BÜYÜME ALANLARI

Büyüme fırsatlarını kaçırmamak için şirketlerin geleceği doğru analiz etmelerinin önemini vurgulayan rapor, bu fırsatların zorlayıcı olduğu birçok alan için bir yol haritası sunuyor. Raporda dikkat çeken oyunlar ve canlı deneyimler dikkat çeken büyüme alanları arasında sayılıyor.

● 2023'te 227 milyar ABD doları olan toplam oyun gelirinin 2027'de %7,9'luk CAGR ile 312 milyar ABD dolarına yükselmesi bekleniyor. Oyun sektörüne olan güvenin artmasıyla birlikte, oyun reklamcılığı gelirlerinin 2022-2027 arasında yaklaşık iki kat artacağı, 2025'te ise 100 milyar ABD dolarına ulaşacağı öngörülüyor.

REKLAM

● Tüketiciye yönelik tüm yüz yüze etkinlik alt sektörleri dikkate alındığında, 2024'te pandemi öncesi seviyelere ulaşılacağı ve toplam gelirin 68,7 milyar ABD dolarına yükseleceği öngörülüyor. Rapora göre, 2019 yılında 66,6 milyar ABD dolar seviyesinde olan canlı deneyim gelirleri 2027'ye kadar %9,6'lık CAGR ile artacak. Bu, toplam tüketici gelirleri için tahmin edilen %2,4'lük beklentinin dört katına karşılık geliyor.

● Türkiye'nin toplam video oyunları ve e-spor geliri 2022 yılında 455 milyon ABD doları oldu. 2027 yılına kadar %16,8'lik CAGR ile 990 milyon ABD dolarını aşacağı tahmin ediliyor. Türkiye'nin etkileyici CAGR değeri, Türkiye'yi Avrupa'da en hızlı büyüyen video oyunları pazarı, dünyada ise Pakistan ve Hindistan'ın ardından en hızlı büyüyen üçüncü pazar konumuna getiriyor.

● Türkiye'de podcast sektörü güçlü bir büyüme yaşamaya devam ediyor. 2021'de 9,7 milyon olan aylık dinleyici sayısı 2022'de %13,8 artarak 11 milyona ulaştı.

● Türkiye müzik, radyo ve podcast pazarı, 2021 yılında 79 milyon ABD Doları iken 2022'de 125 milyon ABD doları değerine ulaştı. Toplam gelirin tahmin dönemi boyunca %11,6 CAGR ile artarak 2027 yılında 217 milyon ABD dolarına ulaşması bekleniyor.