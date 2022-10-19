Vize şikayetlerinde son durum: 8 kat arttı! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Son aylarda yurt dışına seyahat etmek isteyen insanlar için çileye dönüşen vize işlemleriyle ilgili yeni gelişmeler yaşansa da sorunlar devam ediyor. Online şikayet platformu Şikayetvar’ın vize aracılık ve danışmanlık firmalarıyla ilgili açıkladığı verilere göre bir önceki yıl ile kıyaslandığında yaz döneminde şikayetler yüzde 715 arttı. Diğer bir ifadeyle vize başvurularıyla ilgili şikayetler, bu yılın yaz döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 8 kat arttı. Şikayetlerin zirve yaptığı ay ise Temmuz oldu. Geçen yılın Temmuz ayı ile karşılaştırıldığında Temmuz ayında şikayetler yüzde 1229 arttı.

3 AYDA 330 BİN ZİYARET Vize aracılık ve danışmanlık şirketleriyle ilgili araştırma yapmak ve diğer tüketicilerin vize işlemleriyle ilgili görüşlerine ulaşmak isteyen kullanıcıların Şikayetvar’ı ziyaret oranları da arttı. 2021’nin Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında vize aracılık ve danışmanlık şirketleriyle ilgili 32 bin 623 ziyaret gerçekleşirken 2022’nin aynı döneminde yüzde 910’lük bir artış oranıyla konu ile ilgili 329 bin 654 ziyaret gerçekleşti.

İŞTE O ŞİKAYETLER Konuyla ilgili Şikayetvar’a ulaşan dikkat çekici bazı şikayetlerse şöyle sıralandı: ‘Çalışma davetiyem geldi vize alamıyorum’ "Polonya çalışma davetiyem gelmek üzere. Ama ben bir türlü vize için randevu alamıyorum. Acil şekilde çözüm bekliyorum. Antalya’daki şubeye bile gittim bize randevu vermediler. İnternet sayfasından yapmanız gerekiyor dediler. Ama internet sayfasından hiçbir şekilde bir ilerleme yapamıyorum. Birkaç gün sonra gelecek davetiyem, boş boş elimde duracak.

‘Mental olarak tükendim’ "İtalya turist vizesi için başvuru yaptık ve günlerdir sonuçlanmadı. Aynı durumda olan var mı? Ya da bilgi alabileceğimiz bir yer? Artık mental olarak tükendim. Ayrıca başvuru durumunuzu nereden baktığınızı yazar mısınız? Biz bir danışmanla başvuru yaptık. Ve bize hiçbir bilgi vermiyor. Sinirlerim çok gerildi." ‘Uçuşa 4 gün kaldı, 11 haftalık bekleme süresinden bahsediyorlar’ "26 Ağustos’ta 16-29 Ekim arası için 15 günlük Schengen vizesi başvurusu yaptım. İkametgahım İzmir'de olduğu için evraklarım İzmir'e gönderildi. Uçuşuma 4 gün kalmasına rağmen ne İzmir Alman konsolosluğuna ulaşabiliyorum ne de aracı firmaya…. Başvurmadan önce aracı firmanın İzmir ofisine sorduğumda sürecin 4-6 hafta içerisinde sonuçlandığı söylendi. Şu anda 11 haftadan bahsediyorlar. Bu durumda hakkımı gerekli yetkili kurumlar aracılığı ile arayacağım."

‘1 hafta sonra düğün var, vizeden hala haber yok’ "15 gün önce başvurduğum vize başvurum hala sonuçlanmadı aradığımda pasaportumun Belçika'ya gittiğini kontrolde olduğunu söylediler. 1 hafta sonra düğün için gitmem gerek hala bir haber yok gereğinin yapılmasını en azından bir bilgi verilmesini talep ediyorum." ‘130 gün geçti, randevu alabilmiş değilim’ "4 Haziran tarihinde ulusal vize aile birleşimi için başvuruda bulundum. Bugün 14 Ekim, 130 gün geçtiği halde randevu tarihi alabilmiş değilim. Maalesef aracı firmanın web sayfasında 8-10 hafta yazdığı halde henüz randevu tarihi alamadım. İlgili firmaya mail attığımızda konsolosluk karar veriyor diyor. Konsolosluğa mail attığımızda 1-2 hafta randevu tarihi beklemeniz gerekiyor, başvuru çok var diye bir açıklama yapılıyor. Bu kadar zor olmasa gerek süreçler daha hızlı olması gerekiyor diye düşünüyorum."