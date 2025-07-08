Türkiye güzeli İdil Bilgen'in ilk yazı
2024 Türkiye güzeli İdil Bilgen'in ilk yazlık halleri objektiflere yansıdı. Bilgen, sempatik tavırlarıyla plajdakilerin sempatisini kazandı
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Türkiye güzeli İdil Bilgen'in ilk yazlık halleri objektiflere yansıdı.
2024 Miss Turkey'de birinci seçilen tıp fakültesi mezunu İdil Bilgen, mayıs ayında Türkiye'yi Hindistan'da düzenlenen Miss World'de temsil etmiş ancak dereceye girememişti.
İdil Bilgen, tatil için gittiği Bodrum'da bir arkadaşıyla denize girerken görüntülendi.
Arkadaşıyla bir süre denizde yüzen İdil Bilgen, sempatik tavırlarıyla plajdaki tatilcilerin sempatisini kazandı.
İdil Bilgen, Bodrum tatili sonrasında yurt dışına çıkarak çeşitli uluslararası tıp sempozyumlarına katılacak.