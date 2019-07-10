Merkez Bankası'nın tepesinde yaşanan değişimler 'faiz' tartışması yine ülkenin gündemine oturdu. Merkez, bazen faizi çok yüksek tuttuğu bazen ise faiz silahını yeteri kadar kullanmamakla eleştirilirken özellikle son 2 yılda rezerv yapısında önemli bir değişime gitti.

Dünya Altın Konseyi verilerine göre Türkiye'nin haziran başı itibarıyla 302.8 tonluk altın rezervi bulunuyor.(Bu rakama bankaların Rezerv Opsiyon Mekanizması kapsamında tutulan altınları dahil değildir) Altının değer olarak toplam rezerv içindeki payı ise yüzde 14.4 seviyesinde. Dünyada en çok altın rezervi bulunan ülkeler ABD, Almanya ve İtalya olarak sıralanıyor.

Sıra Merkez Bankası Altın rezervi (Ton) Toplam rezervdeki payı(%) 1 ABD 8133.5 74.5 2 Almanya 3367.9 70.0 3 İtalya 2451.8 65.4 4 Fransa 2436.0 59.9 5 Rusya 2190.1 18.4 6 Çin 1916.3 2.5 7 İsviçre 1040.0 5.4 8 Japonya 765.2 2.4 9 Hindistan 618.2 6.1 10 Hollanda 612.5 64.9 11 AMB 504.8 26.4 12 Tayvan 423.6 3.7 13 Portekiz 382.5 59.8 14 Kazakistan 370.9 55.1 15 Özbekistan 363.9 55.8 16 Suudi Arabistan 323.1 2.6 17 Birleşik Krallık 310.3 8.3 18 Türkiye 302.8 14.4 19 Lübnan 286.8 23.2 20 Spain 281.6 16.3

Türkiye tüm dünyada bilindiği ve Dünya Altın Konseyi'nin yıllar içindeki raporlarında sık sık belirttiği gibi bir 'altın ülkesi' olarak tanınıyor. Türkiye'nin altın talebi zaman zaman küresel talebi ve fiyatları etkileyebiliyor. Ancak Türkiye'nin bu üne sahip olmasının nedeni Türk vatandaşlarının geleneksel yatırım aracının altın olmasıdır. Buna karşılık uzun yıllar resmi rezervlerdeki altın miktarı uzun yıllar 116.1 ton seviyesinde kaldı. Merkez, 2017 yılına gelene kadar uzun yıllar 1 gram bile altın almadı.

Mart 2017 itibarıyla Merkez Bankası, aldığı kararla hızlı bir şekilde altın rezervini artırmaya başladı. Söz konusu dönemde dünyada birçok ülke özellikle de gelişmekte olan ülkeler dolar rezervlerinin payını düşürerek altın alımına başladı.

DÜNYA GENELİNDE 651 TONLUK ALIM YAPILDI

Dünyada Merkez Bankaları 2017 yılında 375 ton, 2018 yılında ise 651.5 ton net altın alımı gerçekleştirdi. Bu 1967 yılından bu yana yapılan en büyük alım oldu. Çetinkaya döneminde, yani Mart 2017-Mayıs 2019 (son karşılaştırmalı toplu verinin yayımlandığı tarih) dönemindeki değişime baktığımızda gelişmekte olan ülkelerin altına yönelimi daha net görülüyor. Bu dönemde Rusya Merkez Bankası'nın altın rezervlerinde 534.7 ton artış yaşandı. Türkiye ise 186.8 tonla söz konusu dönemde dünyada altın rezervlerini en çok artıran ikinci ülke oldu. Türkiye'yi 107.1 tonluk alımla Kazakistan ve 73.7 tonluk alımla Çin takip etti. Türkiye sadece 2019'un ilk 5 ayında rezervlerine 49.3 ton altın ekledi.

Rusya Mart 2017-Mayıs 2019 arası rezervlerine 535 ton altın ekledi Ülke Değişim(ton) Rusya 534.7 Türkiye 186.8 Kazakistan 107.1 Çin 73.7 Hindistan 60.4 Macaristan 28.4 Polonya 25.7 Özbekistan 19.3 Moğolistan 14.3 Kolombiya 13.2

'GÜVENLİ LİMANA' YÖNELİYORLAR

Merkez Bankaları 'bnın altın alımında birçok neden bulunuyor. Dünya Altın Konseyi giderek artan alımlarla ilgili geçen yıl dünya genelindeki Merkez Bankası yetkilileriyle bir anket gerçekleştirdi. Buna göre, neden altın alımı yaptığı sorulan yetkililer en fazla 'güvenli liman olduğu için' cevabını verdi. Bu cevabı 'etkili bir portfolyo çeşitlendirme aracı olduğu için' cevabı takip etti. Bunun yanında altının evrensel geçerliliği olması ve politik risklerin artması gibi cevaplar da öne çıktı.

Konsey 2018'deki rekor alımla ilgili bu yıl yayımladığı raporunda ise "Artan jeopolitik riskler ve ekonomik belirsizlik, merkez bankalarını rezervlerini çeşitlendirmeye itiyor. Merkez Bankaları odağını temel hedefleri arasında yer alan güvenli ve likit varlıklara yatırım yapmaya kaydırıyor" ifadeleri yer aldı.

ABD TAHVİLLERİNİ ERİTTİ

Çetinkaya döneminde bunun yanında Merkez Bankası rezervlerindekşi bir başka önemli gelişme de ABD tahvillerinin bırakılması oldu. ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin 2016 sonunda 14.1 milyar dolarlık ABD tahvili bulunuyordu. Bu yıl ise söz konusu rakam 2 milyar dolara düştü. Türkiye oran olarak son bir yılda elinden en çok ABD tahvili çıkaran ülke oldu. Altın alımında üst sıralarda yer alan Çin ve Rusya da Türkiye gibi son yıllarda ABD tahvillerinde satış tarafında yer alıyor.