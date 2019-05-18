Dünyanın en büyük ekonomisi ABD, dün Türkiye’ye yönelik iki ayrı karar aldı. Türk çeliği i çin gümrük oranını yüzde 50'den yüzde 25'e çekerken, Türkiye'yi bazı ürünlerin ABD'ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nden (GTS) çıkardı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çelikte alınan kararı olumlu bulduğunu belirtse de GTS’den çıkarma kararının 75 milyar dolarlık ticaret hedefi ile çeliştiğini vurguladı.

GERİLİMLE BERABER SATILIYOR

ABD’nin son kararları dış ticarette sadece Çin’le değil müttefiki olan ülkelerle bile kavga etmeye ne kadar hazır olduğunu bir kez daha ortaya koydu. ABD, Çin’le sıkı bir ticaret savaşına girerken Türkiye’yle de alınan ticari kararların yanında Rusya’dan S-400 alımı gibi konularda siyasi bir gerilim de yaşanıyor. Trump yönetiminin gerginlik yaşadığı Rusya, Çin ve Türkiye gibi ülkeler son 1 yılda hızlanan bir şekilde ellerindeki ABD tahvili stoklarını eritti.

Ülkelerin elindeki ABD tahvillerinin miktarı arttı (milyar $) Ülke Mart 2018 Mart 2019 Değişim Çin 1187 1120 -67 Japonya 1044 1078 34 İngiltere 263,6 317,1 53,5 Brezilya 286 311,7 25,7 İrlanda 318,1 277,6 -40,5 Lüksemburg 221,5 230,2 8,7 İsviçre 245,4 226,4 -19 Hong Kong 196,3 207,6 11,3 Belçika 126,7 186,6 59,9 Suudi Arabistan 151,2 170 18,8 Norveç 40,2 99,5 59,3 Rusya 96,1 14,5 -81,6 Türkiye 40,8 2,02 -38,78 Genel toplam 6223 6473 250

6.4 TRİLYON DOLARI AŞTI

ABD Hazine Bakanlığı verilerine göre mart ayı itibarıyla yabancı ülkelerin ellerinde 6 trilyon 473 milyar dolarlık ABD tahvili bulunuyor. Geçtiğimiz yıl söz konusu miktar 6 trilyon 223 milyar dolar seviyesindeydi. Yani yabancıların ellerindeki tuttukları ABD tahvillerinin toplam miktarında son 1 yılda 250 milyar dolarlık artış yaşandı. Bu süreçte İngiltere, Norveç ve Belçika gibi bazı Avrupa ülkelerinin 50 milyar doların üzerinde alım yapması dikkat çekti. Avrupa genelinde trendi bozan ülke İrlanda oldu. ABD, Çin’le gerilim yaşarken Çin’in tarihi ‘rakibi’ Japonya son 1 yılda 34 milyar dolarlık alım yaptı. ABD ile büyük silah alım anlaşmaları yapan Suudi Arabistan da 18.8 milyar dolarlık alım yaptı.

RUSYA 81.6 MİLYAR DOLARLIK SATTI

Satış yapan ülkelere bakıldığında ise ABD’nin son 1 yılda farklı nedenlerle gerilim yaşadığı ülkeler öne çıkıyor. Çin uzun yıllardır olduğu gibi 1 trilyon 120 milyar dolarla elinde en fazla ABD borcu bulunduran ülke olmaya devam ediyor. Ancak son 1 yılda elindeki ABD tahvillerinin miktarında 67 milyar dolarlık düşüş yaşandı. Rusya’daki düşüş ise 81.6 milyar doları buldu.

Türkiye'nin elindeki ABD tahvilleri (milyon $) Tarih Tahvil stoku 2018 Mart 40872 Nisan 38222 Mayıs 32572 Haziran 28839 Temmuz 29609 Ağustos 18461 Eylül 12843 Ekim 10233 Kasım 9576 Aralık 7441 2019 Ocak 3173 Şubat 3370 Mart 2024

YÜZDE 95 DÜŞÜŞ YAŞANDI

Türkiye’nin elindeki ABD tahvillerinin miktarı ise son 1 yılda 38.8 milyar dolar düşüşle mart ayı itibarıyla 2.02 milyar dolara kadar geriledi. Türkiye son 1 yılda 2 ay dışında her ay ABD tahvillerinde satış tarafında oldu. Bu konuda rekor 2015 yılının ocak ayında yaşanmıştı. Söz konusu ayda Türkiye’nin elindeki ABD tahvilleri 82 milyar 431 milyon dolara ulaşmıştı. Rusya ve Çin miktar olarak Türkiye’den fazla satış yapsa da oran olarak en fazla ABD tahvili satan ülke son 1 yılda Türkiye oldu. Türkiye’nin elindeki ABD tahvillerinde son bir yılda yüzde 95 düşüş yaşandı.