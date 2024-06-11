Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü

Türk Uzay Bilim Misyonu kapsamında Yörünge Altı Araştırma Uçuşu’nu gerçekleştiren Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Türkiye’ye döndü. Atasever, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Küçükken astronot olmayı hayal etmediğini belirten Atasever şunları söyledi:

"Benim için uzay konusu yaşımı çok çok aldıktan sonra gelişmeye başlayan bir hayaldi. 2017 yılında uzay sistemleri direktörlüğünde uydu fırlatma araçlarının aviyonik sistemlerinden sorumlu mühendis olarak çalışmaya başladım. Türkiye'nin uydu fırlatma aracına giden diğer sistemlerde bifiil çalışma şansını elde etmiştim. Uzay ajansımız kurulu, Şubat 2021'de milli uzay programı açıklandı. 7-8 ay süren yoğun eleme sürecinden sonra Türkiye'nin iki astronotundan birisi olarak seçildim. Alper Abi'yle birlikte Houston'a hareket ettik. NASA, SpaceX, Action, SA gibi uzay aracı tesislerinde yoğun kapsamlı eğitimlerden geçtik. Lunaparktaki çocuk gibi heyecanlıydım. 7 farklı deney icra ettik. 28 Mayıs'ta ABD'ye hareket ettik. Action Space firmasında deneylerimizi hazırladık. Fırlatmadan bir gün önce uçuşu simüle ettik. Sonrasında uçuşumuzu gerçekleştirdik. 45 bin feet irtifaya eriştiğimizde uygun koşullar oluştu. 1 dakikada 90 kilometrelik irtifaya çıktık. Kanatsız şekilde uçmaya başladık. Süzülmeye başlayınca pencereye yapıştım. Her nefeste yenilenir dünya demiş Mevlana... 8 Haziran'da yeniden doğdum yeniden geldim dünyaya."