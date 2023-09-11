Teknoloji düşkünlerinin, akıllı telefon severlerin yıl boyunca dikkatle takip ettiği bir süreç yarın sona eriyor. Apple’ın gerçekleştireceği ‘Wonderlust’ etkinliğinde markanın yeniliklerinin tanıtımı gerçekleştirilecek. Elbette bu etkinliğin en çok beklenenlerinden bir tanesi olarak başı akıllı telefon model ailesinin yeni üyesi iPhone 15 çekiyor. Bu etkinlikte hem yeni modelin özellikleri hem de fiyatları açıklanacak. Biz de Habertürk okuycuları için yeni modelde neler bekleniyor, Türkiye fiyatının ne kadar olması bekleniyor gibi soruların cevaplarını derledik...

WONDERLUST'TAKİ APPLE YENİLİKLERİ

Etkinlikte kesin olarak göreceğimizi bildiğimiz ürünler arasında yer alan iPhone 15 ve Apple Watch Series 9’un yanı sıra çok sayıda yenilik söylentisi de yer alıyor. Bunların en başında ise yeni bir AirPods aile üyesi yer alıyor. Bunun yanı sıra Mac’leri bu organizasyonda görmek de bir olasılık olarak yer alıyor. Haziran ayında WWDC’deki gösterinin en büyük sürprizlerinden bir tanesi olan Vision Pro’nun da burada yine gösterinin bir parçası olabileceği de konuşuluyor. Markanın, Series 9 ve Ultra 2’de çeşitli sensör ve donanım iyileştirmeleri yapacağı belirtiliyor. Bu, kalp atış hızı sensörünün güncellenmiş bir versiyonunu içeriyor. Raporlar yeni sensörün daha hassas olduğunu belirtiyor.

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iPHONE İÇİN BİR DEVİR KAPANIYOR

iPhone’un uzun yıllardır kullanımda olan, kendine özel ve tescilli şarj kablosu ‘lightning’in devri bu yıl itibarıyla kapanıyor. Avrupa Parlamentosu’nun cihazlardaki bağlantı noktalarını standartlaştırmak için aldığı karar sonrası yeni iPhone modeli 15 serisinde de değişikliğe gidilmek zorunda kalındı. Apple bunu çok istemeden de olsa kabul ederken, yeni iPhone 15’in şarj bağlantı kablosu USB-C sistemine sahip olacak. Teknik olarak, düzenleyiciler üreticilere teknolojiyi cihazlar arasında uygulamak için 2024'ün sonuna kadar süre verdi, ancak tüm işaretler Apple'ın iPhone 15 için USB-C kullanacağına işaret ediyor.

FİYATI 100 BİN TL'Yİ AŞACAK

Markanın bu yeni modelinin merakla beklenenlerinin başında ise fiyatları geliyor elbette. Yeni iPhone 15, selefi 14'ün en donanımlı versiyonu 14 Pro Max 1TB'ın 87.457 TL'lik rekorunu elinden almaya geliyor. Markanın bu yeni modelinin en üst donanımlı versiyonunun fiyatının 100 bin TL'nin üzerinde olacağı tahmin ediliyor.

İşte yeni modelin ABD'deki satış fiyatları ve tahmini Türkiye fiyatları...

iPhone 15: başlangıç fiyatı 799 dolar (Tahmini Türkiye fiyatı 56.000 TL)

iPhone 15 Plus: başlangıç fiyatı 899 dolar (Tahmini Türkiye fiyatı 61.000 TL)

iPhone 15 Pro: başlangıç fiyatı 1,099 dolar (Tahmini Türkiye fiyatı 72.000 TL)

iPhone 15 Pro Max: başlangıç fiyatı 1,299 dolar (Tahmini Türkiye fiyatı 85.000 TL)

iPhone 15 Pro Max 1 TB: 1799 dolar (Tahmini Türkiye fiyatı 108.000 TL)

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