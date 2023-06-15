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Türkiye'nin ilk yapay zeka mühendisi TOBB ETÜ'den

Bu yıl TOBB ETÜ’yü üniversite birincisi olarak bitiren Ata Turhan, Türkiye’nin ilk yapay zekâ mühendisi olarak tarihe geçti. Mezuniyet töreninde bir konuşma yapan Turhan, “Dünyayı hâkimiyeti altına alacak yapay zekâ teknolojisini geliştirmeye son hızla hazırlanıyoruz” dedi

Türkiye'nin ilk yapay zeka mühendisi TOBB ETÜ'den
HABERTURK.COM

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından Türkiye’de bir ilke imza atılarak açılan Yapay Zekâ Mühendisliği Bölümü ilk mezuniyet heyecanını yaşadı. TOBB ETÜ kampüsü içerisinde gerçekleştirilen mezuniyet töreninde, Ata Turhan hem bölüm hem üniversite birincisi olarak Türkiye’nin ilk yapay zekâ mühendisi unvanıyla mezun oldu.

Yapay zekâ, hem Türkiye hem de dünya için hızla büyüyen ve geleceğin dünyasında insan hayalini zorlayan bambaşka bir alan. Bu yeni teknoloji uzmanlarca, geleceğin, hatta artık günümüzün kaderini, insanların yaşam biçimlerini hiç olmadığı şekilde değiştirecek gelişmelerin temeli olarak değerlendiriliyor. Türkiye de bu yeni ve vazgeçilemez alanda ilk lisans mezununu vererek önemli bir kapıyı açtı. Ata Turhan, TOBB ETÜ Yapay Zekâ Mühendisliğini, üniversite birincisi olarak bitirirken bu başarısının Cumhuriyetin 100’üncü kuruluş yıldönümüne gelmesinin çok anlamlı olduğuna dikkat çekti.

TIP FAKÜLTESİNİ BIRAKTI, YAPAY ZEKÂ OKUDU

Tıp Fakültesini bırakarak yapay zekâ mühendisliği okumaya karar verdiğini anlatan Ata Turhan, bu tercihinin nedenini, yapay zekâ teknolojisini kullanarak sağlık hizmetleri de dâhil tüm alanlarda daha verimli çalışmalar yapmanın mümkün olması olarak gösterdi. Turhan, TOBB ETÜ’de aldığı eğitimin oldukça zorlayıcı olduğunu ifade ederken, bu zorlu sürecin kendisine pek çok beceri kazandırdığını vurguladı.

Yüksek lisans ve doktora öğrencileri dışında yapay zekâ alanında Türkiye’nin ilk lisans mezunu olduğunu bildiren Ata Turhan şunları söyledi: “Bilgisayar mühendisliği derslerinin yanı sıra endüstri mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği, iktisat, işletme ve psikoloji bölümlerinden de dersler aldım. Yapay zekâ odaklı derslerde doğrudan alanımıza yönelik bilgiler edinirken diğer bölümlerin dersleri ile farklı alanların perspektifini de öğrenme fırsatı buldum. Dünyayı hâkimiyeti altına alacak en önemli teknoloji yapay zekâ teknolojisini geliştirmeye son hızla hazırlanıyoruz. Bu alanda ülke çapında fırsatlar yaratmaya başlandığını görüyoruz hep birlikte. Özellikle üniversitelerde bu alanda okuyan gençlere ulaşıp onların henüz üniversitedeyken desteklenmesini oldukça kıymetli buluyorum”

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