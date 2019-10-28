Bosch Türk Forumu, 10'uncu yılında platformun kurucularından da olan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Karakaş'ı misafir etti.

Türkiye'nin Stuttgart Başkonsolosu Mehmet Erkan Öner ve Baden-Würtemberg Eyaleti Başbakanı Winfried Kretschmann'ın da konuklar arasında bulunduğu etkinlikte Karakaş, "Türkiye’nin Otomobili" projesini anlattı.

Gürcan Karakaş, Türkiye'ye neden döndüğünü, Türkiye'nin Otomobili Projesi'nin hangi aşamada olduğunu, başarılı olmak için sıkı sıkıya bağlı oldukları ilkeleri ve Aralık ayında ön gösterimi yapılacak olan aracın 2022 yılında pazara çıkacağını anlattı.

Yapılan açıklamaya göre, Almanya'ya Gürcan Karakaş dahil 15 kişilik bir ekiple gelen TOGG, Bosch Türk Forumu’nun ardından Alman otomotiv endüstrisinde çalışan çoğunluğu Türk, 300 civarında katılımcıyla bir toplantı gerçekleştirdi.

PROJEYİ TANITTILAR

Yaklaşık 4 saat süren toplantıda, Karakaş ve beraberindeki TOGG çalışanları, projenin ayrıntılı sunumunu yaptı, katılımcılardan gelen soruları yanıtladı.

TOGG CEO'su Karakaş, "Bize farkında olduğumuz sorumluluğumuzun ağırlığını bir kez daha hissettiren bir buluşma oldu. Toplantı boyunca bizlerle paylaşılan tecrübeler, yardım etmek üzere uzatılan eller ve aktarılan düşünceler için herkese çok teşekkür ederiz. Biz bu yolculukta yurt dışında da yalnız olmadığımızı derinden hissettik. Katılımcıların coşkusu, heyecanı ve hayır duaları bize güç veriyor ve ülkemize verdiğimiz sözü hayata geçirmek için emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

BOSCH'UN BAŞKAN YARDIMCISIYDI

Gürcan Karakaş, yerli otomobil projesinin kaptan koltuğuna oturmadan önce, Bosch'ta üst düzey yönetici pozisyonunda bulunuyordu.

2004 yılında Bosch Türkiye'ye Genel Müdür olarak atanan Karakaş, 2007 yılında ise Bosch’un Almanya’daki merkezine geçmişti.

Karakaş, TOGG CEO'su olarak atandığı 2017 yılına kadar da, Basch grubunun yenileme pazarlarından sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyordu.

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt, 2011 yılında Gürcan Karakaş’ı Almanya’nın en tepesindeki 30 şirketi yönetmeye aday 100 kişiden biri olarak seçmişti.