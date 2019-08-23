Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu (TOGG) Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş yerli otomobilin ön gösterim aracının sadece bir maket değil gerçek boyutlarında ve yürüyen bir araç olacağını söyledi.

Karakaş'ın açıklamalarında öne çıkan satırlar şöyle:

"Doğuştan elektrikli, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen Türkiye'nin Otomobil Girişimi Grubu'na ait, C segmentinde bir SUV olan aracımızın ön gösterim aracı sadece bir maket değil gerçek boyutlarında ve yürüyen bir araç olacak

- "Pazara çıkmamıza 2 yıldan biraz daha fazla zaman olmasına rağmen yüzlerce yurttaşlarımız ön ödeme yapıp araca ilk ulaşanlardan olma arzusunu iletiyor"

- "Fabrikanın nereye kurulacağı konusunda son değerlendirmeler yapılıyor, kısa bir süre içinde açıklanacak olgunluğa ulaşacak"



Sürecek...