Türkiye'nin pilot sayısı "uçuşa" geçecek

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, havacılık sektörü artık sadece bir ulaşım alanı değil, aynı zamanda ülkelerin birbirine yakınlaşmasına imkan tanıyan, kültürlerin kaynaşmasını sağlayan bir köprü olarak görülüyor.

Havacılık sektörü ekonomik büyümeye, turizmin gelişmesine ve küresel ticaretin canlanmasına önemli katkılar sağlıyor.

"Milli Teknoloji Hamlesi" kapsamında, havacılık endüstrisinin geliştirilmesine yönelik atılan adımlarla, çevreye duyarlı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Sivil Havacılık konusundaki çalışmalar çerçevesinde ise Kalkınma Planında yer alan hedeflere uygun olarak, Türkiye'nin havacılık ve uzay alanında, küresel rekabette konumunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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LİSANSLI BALON PİLOTU SAYISI DA YÜKSELTİLECEK

Türkiye'nin, uluslararası sivil havacılık alanında etkinliğini artırmak, sektörün potansiyelini geliştirmek ve sürekli gelişimine yön vermek hedefiyle yürütülen çalışmalar büyük gayretle sürdürülüyor.

Bu kapsamda, Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla 15 bin 530 olan lisanslı pilot sayısının, 2025 yılı sonunda 16 bin 30'a yükselmesi hedefleniyor. Böylece, ülkenin küresel rekabette havacılıktaki konumunun daha da güçlendirilmesi planlanıyor.