Türkiye'nin yeni alan adı açıklandı! Yeni alan adı ne oldu, ne zaman geçiş yapılacak? - Teknoloji Haberleri

Türkiye'nin yeni alan adı açıklandı! Yeni alan adı ne oldu, ne zaman geçiş yapılacak? - Teknoloji Haberleri

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Türkiye, bu zamana kadar kullandığı "com.tr" uzantısına bir tane daha ekliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'ın açıkladığına göre; bundan sonra yeni alan kodu “http://a.tr” şeklinde olacak.

TRABIS (.tr Ağ Bilgi Sistemi) tarafından tahsise açılacak alan adı sayesinde web sitelerine daha hızlı ve daha kolay erişilebilecek.