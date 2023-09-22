Türkiye'nin yeni alan adı açıklandı! Artık tüm web siteleri ona geçiş yapacak
Türkiye, yeni bir alan adına geçmek için hazırlanıyor. Bakan Yardımcısı Sayan tarafından açıklanana göre; bundan sonra Türkiye uzantılı tüm web siteleri '.tr' alan koduna sahip olacak.
Türkiye, bu zamana kadar kullandığı "com.tr" uzantısına bir tane daha ekliyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'ın açıkladığına göre; bundan sonra yeni alan kodu “http://a.tr” şeklinde olacak.
TRABIS (.tr Ağ Bilgi Sistemi) tarafından tahsise açılacak alan adı sayesinde web sitelerine daha hızlı ve daha kolay erişilebilecek.
Bunu bir örnekle açıklamak gerekirse; önceden "haberturk.com.tr" şeklinde yazılan alan adı, yeni yönetmelik ile birlikte "haberturk.tr" şeklinde yazılacak.
TRABİS tarafından sağlanacak alan adları arasında “a.gov.tr”, “a.edu.tr”, “a.tsk.tr”, “a.bel.tr”, “a.pol.tr”, “a.k12.tr” bulunuyor. Bu alan adlarından “.tr”ye ücretsiz tahsis yapılacak.
Yeni alan adı sistemi şu anda test aşamasında ve test sürecinden sonra Türkiye uzantılı tüm web siteleri "com.tr'den", "tr."ye geçiş yapacak.
Bakan Yardımcısı Sayan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada; yeni uygulama sayesinde, 'milli adımızın dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini' yazdı.