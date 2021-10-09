ALİ GÜLTİKEN: Bizim adımıza çok önemli bir final maçıydı. Alınacak bir galibiyet hem büyük bir heyecan hem de büyük bir iddia ortaya koyacaktı. Ama elimizden kaçtıktan sonra bunun farkına varmış gibi görünüyoruz. Yani gruptaki iddiamızı tekrardan perçinleyebileceğimiz, bundan sonra en azından ikincilik için ciddi avantaj yakalayabileceğimiz bir fırsatı Norveç'e teslim ettik.