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        Haberler Bilgi Gündem TÜRKİYE YANGIN HARİTASI CANLI | Karabük, Kahramanmaraş, İzmir ve Bursa'da nereler yandı, yangından etkilenen alanlar nereler?

        Türkiye yangın haritası: Ülke genelinde hangi il ve ilçeler yangından etkilendi?

        Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan orman yangınlarıyla mücadele sürerken, Karabük, Kahramanmaraş, İzmir ve Bursa'daki alevler ekipleri seferber etti. Bazı bölgelerde yerleşim alanlarına yaklaşan yangınlara karşı havadan ve karadan yoğun müdahale yürütülürken, yangından etkilenen alanlara dair harita sorgulamaları da gündemde yer alıyor. Yangının yayılma durumu ve söndürme çalışmalarıyla ilgili son gelişmeler yakından takip ediliyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.07.2025 - 22:23 Güncelleme: 28.07.2025 - 22:23
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        Türkiye, bir kez daha orman yangınlarının yüreklere düşürdüğü ateşle mücadele ediyor. Karabük’ten Kahramanmaraş’a, İzmir’den Bursa’ya kadar uzanan farklı noktalarda yükselen alevler, hem doğayı hem de insanları tehdit ediyor. Yerleşim yerlerine yaklaşan yangınlara karşı zamanla yarışan ekipler havadan ve karadan yoğun bir çalışma yürütürken, vatandaşlar da haritalar üzerinden bölgedeki son durumu endişeyle takip ediyor. İşte yangından etkilenen tahmini alanlar...

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        TÜRKİYE YANGIN HARİTASI

        Yangınların yol açtığı tahribatı ve müdahale edilen alanları anlık olarak görmek için, afetharitasi.org adresinden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz. Site, yangınların yayılımını ve etkilenen bölgeleri harita üzerinden görsel olarak sunmaktadır.

        GÜNCEL YANGINDAN ETKİLENEN BÖLGELER HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

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        "3 YANGIN KONTROL ALTINDA"

        Bakan Yumaklı, "Uşak Sivaslı, Kahramanmaraş Onikişubat, İzmir Bornova’da çıkan orman yangınları; hava ve kara araçlarımız ile orman kahramanlarımızın yoğun mücadelesi sonucu tamamen kontrol altına alınmıştır." ifadelerini kullandı.

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        "ÇOK RİSKLİ BİR HAFTADAYIZ"

        Yumaklı bir de uyarıda bulundu. Orman yangınları açısından çok riskli bir haftadan geçildiği bilgisini veren Bakan Yumaklı, teyakkuz halinde olduklarını kaydetti.

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