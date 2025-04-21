Türksat 6A bugün hizmete alınacak

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Türksat 6A uydusu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün Türksat Gölbaşı Yerleşkesi'nde düzenlenecek törenle hizmete alınacak.

Açıklama yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin uydu serüveninin 1994 yılında yörüngede yer edinen Türksat 1B ile başladığını belirterek, onu 1996 yılında devreye giren 1C ve 2001 yılında fırlatılan 2A uydularının takip ettiğini ifade etti.

Türksat 6A uydusunun, Türksat’ın 'yerli ürün üretme' noktasında yaklaşık 20 yıllık çalışmasının bir sonucu olduğunu belirten Uraloğlu, Türksat'ın Teknoloji Transfer Programı'nı hayata geçirerek yurt dışında üretimi yapılan 3A'nın yanı sıra 4A ve 4B uydularının üretiminde Türksat mühendislerinin de yer almasını sağladığını söyledi. Uraloğlu, açıklamasında "Ayrıca Türksat 5A'nın ve 5B'nin yapımında da yine Teknoloji Transfer Programı kapsamında 12 Türksat mühendisi uydu tasarım, üretim ve test başlıklarında bulundu. Söz konusu program kapsamında uzay teknolojileri alanında eğitim alan Türksat mühendislerinin katkısıyla 6A, en yüksek yerlilik oranıyla üretilmiş oldu" dedi.