TÜRKSAT, Türkiye'nin uzay ve uydu devlerini aynı masada buluşturacak

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin uydu ve uzay vizyonuna yön veren kurumları, sektörün öncü şirketleri ve teknoloji liderleri TÜRKSAT'ın ev sahipliğinde buluşacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun da katılımının beklendiği forum, 19 Haziran'da Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye’nin bağlantısallık stratejisinde bir dönüm noktası niteliği taşıyan forum kapsamında, Türkiye'nin uydu ve uzay ekosisteminin en güçlü aktörleri bir araya gelecek, uydu sektöründen yerli üretim stratejilerine kadar sektöre yön verecek kritik başlıklar masaya yatırılacak.

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TÜRKSAT 7A VE SONRASI MASAYA YATIRILACAK

Şirket öncülüğünde gerçekleştirilecek stratejik buluşmada, Türkiye'nin GEO (jeosenkron), LEO (alçak yörünge) ve MEO (orta yörünge) uydularına yönelik geliştirdiği ileri teknolojiler konuşulacak.

"TÜRKSAT Her Yerde" vizyonuyla şekillenecek forum, çok katmanlı bağlantı altyapılarının entegrasyonu, yeni nesil uydu teknolojileri, dijital egemenlik ve sürdürülebilir iletişim çözümleri gibi kritik başlıkları gündeme taşıyacak.