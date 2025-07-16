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        Haberler Bilgi Gündem TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU GEÇ BAŞVURU EKRANI VE ÜCRETİ | 2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem geç başvurusu nasıl ve nereden yapılır, ücreti ne kadar?

        TUS ve STS Tıp Doktorluğu geç başvuru ekranı 2025: TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar?

        Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem), 17 Ağustos'ta düzenlenecek. İlk başvuru sürecini kaçıran adaylar için TUS ve STS Tıp Doktorluğu geç başvuru tarihi ve ücreti belli oldu. ÖSYM kılavuzuna göre, TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem geç başvuruları 16 Temmuz Çarşamba günü alınacak ve başvuru ücreti yüzde 50 artırımlı olarak ödenecek. Peki 2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte, ÖSYM AİS TUS ve STS Tıp Doktorluğu geç başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.07.2025 - 10:57 Güncelleme: 16.07.2025 - 10:57
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        TUS ve STS Tıp Doktorluğu sınavları için normal başvuru süreci sona erdi. Belirtilen tarihlerde başvuru yapamayan adaylar, TUS ve STS Tıp Doktorluğu geç başvuru gününde işlemlerini gerçekleştirebilecek. ÖSYM sınav takvimine göre, Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 2. Dönem) ile Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (2025-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem) geç başvuruları 16 Temmuz Çarşamba bugün alınacak. Peki, 2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. dönem geç başvurusu nasıl yapılır, ücreti ne kadar? İşte TUS ve STS Tıp Doktorluğu geç başvuru ekranı ve ücreti hakkında detaylar…

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        2025 TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU 2. DÖNEM GEÇ BAŞVURULARI BAŞLADI

        ÖSYM sınav takvimine göre, 2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem geç başvuruları 16 Temmuz 2025 Çarşamba günü alınacak.

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        TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU GEÇ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Adaylar, başvurularını ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (https://ais.osym.gov.tr) üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan yapabilecek.

        2025 TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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        TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

        TUS sınav ücreti Temel Tıp Bilimleri için 1.750 TL, Klinik Tıp Bilimleri için 1.750 TL olarak belirlenmişti.

        STS Tıp Doktorluğu sınav ücreti, 1 aşama için 1.750 TL, 2. aşama için de 1.750 TL olarak belirlenmişti.

        Geç Başvuru Gününde yapılan başvurularda ise sınav ücreti, yüzde 50 artırımlı olarak 16 Temmuz 2025 tarihinde ödenecek.

        Buna göre, TUS sınav ücreti Temel Tıp Bilimleri için 2.625 TL, Klinik Tıp Bilimleri için 2.625 TL olacak.

        STS Tıp Doktorluğu sınav ücreti, 1 aşama için 2.625 TL, 2. aşama için de 2.625 TL olacak.

        TUS 2. DÖNEM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

        STS TIP DOKTORLUĞU 2. DÖNEM BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

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        TUS VE STS TIP DOKTORLUĞU 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

        2025 TUS ve STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavları, 17 Ağustos 2025 tarihinde yapılacak. Sonuçlar ise 12 Eylül 2025 tarihinde erişime açılacak.

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        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
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