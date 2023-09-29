TÜSİAD Dijital Türkiye Konferansı düznlendi TÜSİAD Dijital Türkiye Konferansı, "Teknolojik Sıçrama: Yüksek Teknoloji ile Dijital Çağa Uyum" temasıyla düzenlendi. Organizasyonda NASA AI ve İnovasyon Baş Danışmanı Dr. Omar Hatamleh, ünlü tasarımcı Frank Stephenson, TOGG CEO'su Gürcan Karakaş gibi önemli isimler panelistler ve konuşmacılar arasında yer aldı

TÜSİAD tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Dijital Türkiye Konferansı”, “Teknolojik Sıçrama: Yüksek Teknoloji ile Dijital Çağa Uyum” temasıyla gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu’nun katıldığı konferansta ulusal ve uluslararası birçok konuşmacı geleceğin teknolojileri ve dijitalleşme vizyonu öngörülerini paylaşıldı. Konferansın ana tema konuşmacıları Frank Stephenson Design Tasarım Direktörü Frank Stephenson ile NASA AI ve İnovasyon Baş Danışmanı Dr. Omar Hatamleh olurken Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş ise etkinlikte vizyon konuşmacı olarak yer aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu

Etkinliğin açılış konuşmalarını TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eş Başkanları Perihan İnci ve H. Çağatay Özdoğru, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan ve Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu gerçekleştirdi. Tüm gün süren konferans değerli konuşmacılara ve ilham verici panellere ev sahipliği yaptı.

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"KAYNAKLARIMIZI AR-GE'YE VE TEKNOLOJİYE DAHA FAZLA AYIRMALIYIZ"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan yaptığı konuşmada, “Dijital çağa uyum, dijital teknolojileri etkin kılan bileşenlere hakim olmayı gerektiriyor. Dijitalleşen ekonominin tüm kaldıraçlarını kapsayan, ilgili kamu kurumları, yerel yönetimler, akademi, iş dünyası ve STK’ların güç birliğini yansıtan, en üst sahiplilikle izlenen ulusal bir vizyonu ve stratejik yaklaşımı hayata geçirmeliyiz. Kaynaklarımızı Ar-Ge’ye, teknolojiye, bilime, inovasyona ve eğitime daha fazla ayırmalıyız. Yüksek katma değer yaratma ve ihracata yönelik hedeflerimizin gerçekleşmesi, teknoloji ve insan kaynağı yetkinliğini artırmadan mümkün olmayacaktır. Rakiplerimiz vites artırırken biz daha da hızlanmalı; sıçrama yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eş Başkanı Perihan İnci ise, “Gelişen küresel dinamikler yüksek katma değer yaratan bir ekonomi yapısını hedeflemenin kritik önemini gösteriyor. Genç ve dinamik nüfusumuz ülkemizin en büyük sermayesi. Dijital ekonominin gerektirdiği teknoloji ve insan yetkinliğini en üst seviyeye çıkarmalıyız. Dijitalleşme, AB – Türkiye iş birliğinin de temel alanları arasında olmalı. Hız kazanan dijital gelişmeleri yakından izlememiz, iş dünyamızı ve düzenlemelerimizi AB ile hizalamamız önemli” şeklinde konuştu.

"TÜM TÜRKİYE'NİN TEKNOPARK OLMASINI HEDEFLEMELİYİZ"

TÜSİAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Türkiye Yuvarlak Masası Eş Başkanı H. Çağatay Özdoğru konuşmasında, “Yeni nesil teknolojilerin olanaklarından en etkin şekilde faydalanarak ülkemizin rekabetçi ekonomilerde yükselen bir güç olarak yer almasına katkı sağlamak temel amacımız. Mevcut makroekonomik ortamda çağın dinamiklerini kaçırmamak için bütüncül, güvenilir ve cesur teknolojik sıçrama vizyonunu ortaya koymak gerekiyor. Dijital dönüşüme yönelik etkili politikaları bütüncül bir yaklaşımla ele alarak tüm Türkiye’nin teknopark olmasını hedeflemeliyiz” dedi.

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"GELECEĞİ DÖNÜŞTÜRMEK"

"Konferansın ana tema konuşmacılarından biri, zamanın en etkileyici otomotiv tasarımcılarından biri olarak kabul edilen İngiliz otomobil tasarımcısı Frank Stephenson Design Tasarım Direktörü Frank Stephenson oldu. Benzersiz tasarım yaklaşımıyla kısa sürede dünyanın önde gelen tasarım otoritelerinden biri haline gelen Frank Stephenson, “Yarının İkonlarını Tasarlamak: Üstün Tasarımın Geleceğin Otomobillerine Kattığı Gizli Değer” başlıklı konuşmasıyla katılımcılara ilham vermek için konuşma yaptı.

Konferansın bir diğer ana tema konuşmacısı NASA’nın 26 yıllık deneyime sahip lideri NASA AI ve İnovasyon Baş Danışmanı Dr. Omar Hatamleh oldu. Bilim ve teknolojinin sınırlarını ilerletme ve gelecek nesil yenilikçilere, kaşiflere ilham verme konusunda tutkulu olan Hatamleh, “Geleceği Dönüştürmek” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.

Türkiye’nin teknolojik sıçramayı gerçekleştirebilmesi için ihtiyaçları, dijital dönüşüm, değişen yetkinlik gereksinimleri, veri, fintek ve banka iş birlikleri, mobilitenin geleceği, yatırımcı profilinin dönüşümü, “Silikon Vadisi” ruhu ve girişimcilik konularının ele alındığı konferans kapsamında ulusal ve uluslararası birçok değerli konuşmacı, geleceğin teknolojileri ve dijitalleşme vizyonu öngörülerini paylaştı.

TÜSİAD Dijital Türkiye Konferansı, Esas Holding ve Index Grup’un ana sponsorluğunda, QNB Finansbank’ın bankacılık sponsorluğunda, Amazon Web Services’in (AWS) bilişim sponsorluğunda gerçekleşti. Arçelik, Equinix, IFS, MacFit, Pegasus, Schneider Electric ise etkinliğin diğer sponsorları arasında yer alırken destekleyen kuruluşlar ise Ayakkabı Dünyası, Borusan, Brisa ve SAP oldu. MediaMarkt etkinliğin teknoloji sponsoru olarak yer aldı.